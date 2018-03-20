綠委反將一軍 國民黨院會表決大戰結束

2018-03-20 10:14 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



立法院今天上午繼續進行總質詢，國民黨團上演報告事項表決大戰，原本表決完預計花上20小時時間，結果民進黨出招，提案表決報告事項第7案及188案全部退回程序委員會，表決通過，繼續進行總質詢，國民黨被反將一軍。

立法院長蘇嘉全宣告，現有民進黨團提案，報告事項第7案至第188案，及質詢事項退回程序委員會重新提出，因本院第4屆第1會期第16次會議有議事前例，因此報告事項第7案至188案，及質詢事項均退回程序委員會重新提出