雙城論壇是否續辦 陳明通：會協助北市

2018-03-20 09:57 聯合報 記者 聯合報 記者 林麒瑋 ╱即時報導



陸委會新任主委陳明通。圖／本報系資料照 分享 facebook 台北、上海雙城論壇是否持續舉辦，備受關注。新任陸委會主委陳明通，今日上午至立法院進行院會前受訪表示，兩岸城市交流是我國政策，所以有關雙城論壇，若台北市政府有需要，陸委會也會從中協助。

陳明通表示，兩岸交流，問題本質是增進相互了解，創造友善的環境，上海市台辦主任李文輝因為上次事件，與交流本質有些距離，因此過去這段時間不讓他來台，但是兩岸城市交流是我國政策，所以有關雙城論壇，若台北市政府有需要，陸委會也會從中協助。

陳明通說，因為城市交流雙城論壇也不是只辦過一次，等他們(北市府)提出案子，陸委會在從旁協助，問題本質要回到交流，是創造友善環境、增進相互了解，這才是交流的目的，與此目的有距離，雙方就要有一定了解，該如何改善，這才是交流政策的目的。

據了解，李文輝一行原擬於農曆春節後訪台，由於今年適逢我國選舉年，目前大陸方傾向降低層級，暫時規劃僅由副市長出席，加上李文輝來台過於頻繁且曾引發爭議為由駁回申請；同時間申請的北京市台辦一行則得到批准。

陳明通則表示，城市交流也是我國政策，北市政府有需要，陸委會從旁協助，但北市府至今尚未正式提出來，哪天要辦、何時要辦，會密切去了解。並看細節，符合政策本質與目的，就往正面思考，從旁協助。

陳明通說，上次李文輝來台事件，引起一些爭議，政策上對他要不要來有檢討，重點是一碼歸一碼，上次事件一個結束，他沒來也是一個階段，城市交流台灣辦過好幾次，樂觀其成，若他需要會從旁協助。這是人民授權給政府開放交流，因為人民希望看到兩岸良性互動，不想看到爭議事件，這是很清楚的事情，政府受到人民委託，當然要抓住人民授予的目的。

至於，陸委會不會拒絕上海台辦入境台灣？陳明通認為，柯文哲提出雙城論壇行之有年也是政府政策，強調交流本質。