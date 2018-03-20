支持勞團推動勞基法公投 孫大千：國民黨責無旁貸

2018-03-20 09:44 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ╱即時報導



前國民黨立委孫大千今於臉書發文，強調他若是國民黨主席，會立即宣布支持由勞團推動的「勞基法」複決公投，希望國民黨用行動證明在勞基法修法過程中，國民黨沒有兩面討好打假球。

以下是孫大千臉書全文

「如果我是國民黨主席，我會立即宣布，支持由勞工團體領銜的「勞權公投聯盟」所推動的《勞基法》複決公投。同時，不計政治得失，不爭主導掛名，全黨動員，協助勞工團體完成第二階段的三十萬份連署的工作。

這樣的決定是基於下列幾點理由：

第一，國民黨應該用實際的行動向勞工朋友證明，勞基法修法過程中，國民黨絕對沒有像某些政黨，在兩面討好的「打假球」。

第二，國民黨必須表達出明確的立場，當面對勞方和資方必須做出選擇時，國民黨會毫不猶豫的站在弱勢的勞工朋友這一邊。

第三，國民黨可以藉此機會向資方老闆們傳達一個明確的訊息，企業藉由低勞動成本創造利潤的時代已經過去了，推動產業升級和轉型是唯一的出路。