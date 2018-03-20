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柯P被爆曾拿50萬給中央官員 北市府：不回應政治口水

2018-03-20 09:39聯合報 記者邱瓊玉╱即時報導

台北市長柯文哲日前上網紅職播節目，重砲批評「名嘴都被收買」，引發熱議。民進黨台北市議員擬參選人蕭亞譚，今天接受電台專訪時，則是自爆自己在擔任台北市長柯文哲競選辦公室主任期間，曾拿了50萬元給某位目前檯面上的行政院政務官，且柯自己還說「對方收了」，外界猜測，蕭說的政務官，就是政務委員張景森

對此，蕭亞譚則是未承認，也未否認，直說「我沒有說名字」，不過主持人周玉蔻表示，她有問過行政院發言人徐國勇，徐轉述張景森的說法，否認有這回事，並直斥蕭亞譚是為了初選在胡扯蛋。

蕭亞譚表示，當時國會觀察基金會董事長姚立明還沒來當柯的競選總幹事，不料柯有一天卻提到，自己請人送了50萬元給姚立明，可是對方不收，但「某某人」就收了，詢問到底是為什麼。

蕭亞譚表示，柯文哲是故意講這個話，目的不是為了促成大家的團結，而是要強化分裂。至於被柯指稱「有收錢」的人，現在還在行政院當政務官。

周玉蔻則是自爆，柯曾在上任後，私下表示想請自己做市政顧問，不過自己是拒絕的，甚至也一度想請行政院黨產會委員楊偉中當他的發言人，感覺柯文哲常常用錢和位子來做交換。

此外，蕭亞譚還提到，柯文哲前年挑戰一日雙塔、一日雙城時，順便幫不少候選人站台，但其實有收錢，只是收錢的不是他自己，而是周遭的人有做這樣子的事情。

蕭亞譚批評，柯文哲不是愛錢的人，也不是想透過市長職位撈錢，但他很迷戀權力，過去在競選期間，他都常說覺得他自己是老毛，網軍就像紅衛兵，所以才會有所謂的「柯語錄」。

蕭亞譚還說，柯文哲絕非墨綠，也沒有亞斯伯格症，那都是當年為了選舉做的宣傳詞，台灣人很善良，講了你就相信。

對於蕭的說法，台北市政府發言人劉奕霆表示，未曾知悉有該情況，柯市長仍持續推動政策，不回應政治口水。

柯文哲張景森周玉蔻

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