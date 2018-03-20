台獨支持度下降 賴清德：忽高忽低是正常現象

2018-03-20 09:23 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ╱即時報導



台灣民意基金會昨公布最新民調，在統獨傾向上，結果顯示有38.3%認為台灣未來要獨立、24.1%認為維持現狀，20.1%認為兩岸要統一，其中雖然支持台灣獨立仍傾向多數，但支持人數從2016年的51.2%，一路下滑到2018年3月的38.3%，共減少12.9個百分點。

對此，行政院長賴清德今表示，台獨支持者有時候會受一些情況的影響，人數忽高忽低，以往幾十年來的民調都是如此。

至於民調顯示行政院長滿意度高於總統蔡英文，賴清德則緩頰說，總統的工作更加艱辛，跟行政院不可同日而語，沒有辦法一起做衡量。