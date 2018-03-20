國安局：習近平權力愈大 對台灣更不利

國安局長彭勝竹（右）昨天表示，習近平權力愈大，台海局勢變數就愈大。 記者黃義書／攝影 分享 facebook

中國大陸修憲取消國家主席任期制，中共領導人習近平的權力更為穩固，也讓外界擔心是否會衝擊兩岸情勢。國家安全局長彭勝竹昨天表示，習近平走向獨裁，其對反台獨與一中將更有強烈使命感，對台灣而言將有更大壓力，台灣更不容樂觀。

彭勝竹昨天與國防部、外交部列席立法院外交及國防委員會，就「東亞與兩韓之戰略情勢及我國相關因應策略」提出專案報告。

民進黨立委邱志偉提問，有媒體引述前國安局官員的看法，認為習近平的權力愈穩固，對台灣就愈有利。彭勝竹表示，媒體引用的說法並非國安局的意見，他認為習近平的權力愈大，台海局勢的變數就愈大。中共正分別對台灣民間與官方祭出軟硬兼施的手段，「對官是硬，對民是軟」。

彭勝竹答覆民進黨立委蔡適應質詢時也表示，現在中國大陸對台灣壓迫、或可讓的空間，完全在習的手上，這樣的狀況顯示他的權力更大，對我們而言，壓迫會更集中、更強力。

蔡適應追問國安局是何時得到修憲情資？彭勝竹表示，在前一段時間的內部會議有提到，彭幕僚則說是在去年十九大以前就掌握了。

至於對整個亞洲的影響，彭勝竹認為，他個人覺得習近平將走向比較類似獨裁的方向，但對整個亞洲來看，因為他強勢，強勢主導整個地區，對區域而言是負向的。而習近平對於反台獨與一中更有強烈的使命感，對台灣影響基本上是給予更大的壓力。

蔡適應質詢時，出示大陸國家安全部部長陳文清的照片，彭勝竹卻一度認不出來，也坦言不清楚國安部對台灣負責單位。有官員驚訝表示，如果連國安局長都不知道中國國安部的對台負責單位，「這才是真正的國安問題！」