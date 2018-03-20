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陸委會新主委陳明通：盡力維護台海和平

2018-03-20 00:05聯合報 記者許依晨／台北報導

陸委會新任主委陳明通交接後，向大家拱手致意。 記者鄭超文／攝影
陸委會新任主委陳明通交接後，向大家拱手致意。 記者鄭超文／攝影
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新任陸委會主委陳明通昨天上任，他致詞時表示，將戮力從公，擬定推動各項大陸政策，盡力維護台海和平穩定，他並特地用台語說道「讓各行各業，士農工商，都能夠安居樂業，大家賺大錢。」

交接典禮結束後，陳明通受訪談到大陸官方新的對台工作人事，他說，台灣一向對大陸人事沒有評論，但期待對岸新人事能夠跟我方一起合作，促進兩岸和平、台海安全，增進共存共榮的願景。至於對岸提出卅一項對台優惠措施，他指出，在行政院指示下，陸委會將成立小組，定期向院方、府方以及國人報告。

昨在行政院政務委員羅秉成監交下，陳明通從代理主委林正義手中接過印信，回鍋接掌陸委會。他說，非常榮幸有機會再度回到陸委會擔任主委，他回想十一年前約莫也在此時，第一次接下主委這個棒子，當時曾表示，這項職務攸關台灣兩千三百萬人民的身家性命以及財產安全，責任非常重大。

他說，今天他以同樣的心情承擔這項重責大任，他並向全國同胞保證，在蔡英文總統及行政院長賴清德的領導下，戮力從公，擬定並推動各項大陸政策，竭盡所能地維護台海的和平穩定，讓各行各業，士農工商，都能夠安居樂業，大家賺大錢。

陳明通表示，他曾私下講過，自己是歷屆陸委會主委中，擔任主委以前去過大陸，而且是去過最多次的人。回想民國八十年，第一次踏上北京，至今算來也有廿八個年頭，不僅走遍了大江南北，見證了大陸翻天覆地的轉變，也認識了無數朋友。

他說，彼此從陌生到熟識，從開始的相互激辯，到後來心平氣和地討論各種議題，進而能夠將心比心，換位思考，求同存異。這些寶貴經驗，都將轉化成他未來在工作崗位上，理順兩岸關係、促進兩岸和平、追求共存共榮的智慧。

陸委會陳明通北京林正義賴清德

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