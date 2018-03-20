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兩岸人事新局 台北上海雙城論壇仍卡關

2018-03-20 00:08聯合報 記者張世杰許依晨／台北報導

陸委會新任主委陳明通回鍋，昨在交接典禮中接下主委一職，他揮手出場。 記者鄭超文／...
陸委會新任主委陳明通回鍋，昨在交接典禮中接下主委一職，他揮手出場。 記者鄭超文／攝影
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台灣和大陸負責兩岸部門首長人事，昨天同時走馬上任，外界密切觀察兩岸關係能否出現新契機，卻傳出上海台辦主任李文輝無法來台，影響到今年雙城論壇的準備。台北市長柯文哲指稱，是陸委會不准李文輝入境；陸委會副主委邱垂正則強調，目前未接獲申請。

由於台北市政府和陸委會各說各話，也讓雙城論壇能否順利在台北登場，充滿變數。

內閣日前改組，新任國安會秘書長李大維、外交部長吳釗燮、陸委會主委陳明通和國防部長嚴德發等人，昨天宣誓就職，由蔡英文總統主導的最新國安團隊，正式成形。

大陸方面，全國人大會議連日表決通過人事案，李克強連任國務院總理後，包括劉結一任國台辦主任、王毅升國務委員續兼外交部長、中央政治局委員楊潔篪可望出任黨內中央外事委員會掌舵人，新一波的兩岸外交人事布局同步到位。

由台北市、上海市輪流主辦的「雙城論壇」，今年依循往例，應該在台北市舉行，並邀請對岸人士來台參加。不過，柯文哲昨天明確表示，現在雙城論壇有點麻煩，李文輝被禁止入境，因為陸委會不准李文輝來，這要舉辦總是要談判、雙方談，但李文輝不能來，現在還沒想到怎麼去談判。

台北市長柯文哲昨天表示，現在雙城論壇有點麻煩，因為陸委會不准上海台辦主任李文輝來...
台北市長柯文哲昨天表示，現在雙城論壇有點麻煩，因為陸委會不准上海台辦主任李文輝來台。 記者余承翰╱攝影
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因柯文哲在去年雙城論壇時，曾說出「兩岸一家親」的言論，引發政壇熱議，也成為民進黨獨派人士抨擊柯文哲的焦點。柯此舉是否在爭取藍綠選民的支持，柯文哲說，沒有想那麼多，他只是讓整個城市比較穩定，繁榮好一點。

由於柯文哲將李文輝無法來台的原因，歸咎給陸委會，邱垂正出面澄清說，截至目前，陸委會尚未收到北市府及滬方有關申請，他呼籲，北市府若有舉行兩岸城市交流方面的需求，應向陸委會提出協處。

李文輝於今年二月時曾經申請來台，但我方未放行，邱垂正說，先前考量到李文輝來台，引起台灣社會諸多爭議，故暫不核准。

至於上海市台辦若提出來台申請研商雙城論壇，是否批准，邱垂正說，一切得依聯審會審查結果而定，他重申，兩岸交流應符合健康、有序原則。

陸委會雙城論壇柯文哲邱垂正

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