陳明通11年後重掌陸委會 盤點能回鍋當官的狠角色

2018-03-20 08:00 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ／台北報導



陸委會舉行主任委員交接典禮，不同於一般新任官上台的謹慎低調，新任主委陳明通意氣風發地揮著手出場。 記者鄭超文／攝影 分享 facebook

人生際遇難料，從政為官下台非操之在己，官場上若能安全下莊，就已經是老天保佑，還能回鍋任職，實在不多見。

新任陸委會主委陳明通昨天交接正式上任，他在致詞時表示，將戮力從公，擬定推動各項大陸政策，盡力維護台海和平穩定，他並特地用台語說道「讓各行各業，士農工商，都能夠安居樂業，大家賺大錢。」

事實上陳明通是回鍋接掌陸委會主委。他說，非常榮幸有機會再度回到陸委會擔任主委，他回想11年前約莫也在此時，第一次接下陸委會主委這個棒子，當時曾經表示，這項職務攸關台灣兩千三百萬人民的身家性命以及財產安全，責任非常重大。

他說，今天他以同樣的心情來承擔這項重責大任，他並向全國同胞保證，在蔡總統及行政院長賴清德的領導下，戮力從公，擬定並推動各項大陸政策，竭盡所能地維護台海的和平穩定，讓各行各業，士農工商，都能夠安居樂業，大家賺大錢。

繼陳誠之後的回鍋閣揆 張俊雄宣布核四停建

張俊雄是史上第二位回鍋的行政院長。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

若不談早年陳誠五、六○年代陳誠兩度出任閣揆，近年唯一出現的回鍋閣揆出現在張俊雄身上，在2000年民進黨首次執政時，擔任總統府秘書長。不過，在八掌溪事件後，游錫堃為此下台負責，轉任行政院副院長，沒多久，唐飛請辭後，接任行政院長。

張俊雄接任後，在任內宣布核四停建，落實民進黨競選承諾，但也因此飽受在野黨連番攻擊。2001年底立委選舉，民進黨拿下87席，雖未過半，卻拿下國會最大黨，但張俊雄沒有因此續任閣揆，除了因核四停建因素外，也有因雙人枕頭等個人因素而在2002年2月下台。

到了2007年，時任行政院長的蘇貞昌，因角逐黨內總統初選在第一輪落敗，宣布退出初選，後來到了五二○，當時的陳水扁總統最後找了張俊雄回鍋，是繼陳誠之後的史上第二位回鍋的行政院長，且中間間隔的時間，比陳誠多了好幾年。

能夠回任閣揆，證明張俊雄深受陳水扁的信任，只不過，以當年的時空背景，陳水扁弊案傳聞纏身，士氣低迷，張俊雄有如棒球比賽中的敗戰處理投手，等於是替扁執政收拾殘局。

相隔11年 陳明通再度出任陸委會主委

剛接任陸委會主委的陳明通，是在相隔11年後再次接任，距離他上次擔任陸委會主委，已經是2007年4月的時候。

陳明通接任前，早在民進黨首次執政時，就以台大政治系教授身份借調到陸委會擔任副主委，而當時的陸委會主委就是初入政壇的蔡英文總統。

在蔡英文擔任主委任內，兩岸人民關係條例進行有史以來最大的一次翻修，同時，也完成開放小三通、兩岸春節包機直航，並完成台港航權談判及台澳航權的談判，陳明通對蔡英文，以及對民進黨的兩岸政策，必然是瞭若職掌。

蔡英文在2004年卸下陸委會主委，陳明通同進同出，直到吳釗燮出任駐美代表後的2007年4月，才接下吳釗燮的空缺，正式出任陸委會主委。

如此熟悉蔡英文，又了解民進黨在想什麼，陳明通卻沒有在2016年民進黨重返執政，他以前的老闆蔡英文當選總統後，跟著進入到民進黨政府的兩岸決策體系中，直到今年2月，蔡總統重整國安人事時才「歸隊」。

永遠的秘書長 也有回鍋兩項秘書長的紀錄

邱義仁在民進黨首次執政的8年期間，創下府會院黨四大秘書長都擔任過的紀錄。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

被譽為民進黨最聰明的邱義仁，在民進黨首次執政的8年期間，除了創下府會院黨四大秘書長都擔任過的紀錄，被封為永遠的秘書長稱號外，也保有兩項「回鍋」的紀錄，一是回鍋擔任總統府秘書長，二是兩度擔任國安會秘書長。

邱義仁在民進黨初次執政時，在2000年10月接任行政院秘書長，到了2002年2月才卸任，接著就擔任國安會秘書長，直到隔年即2003年2月卸任。卸任後就是到總統府擔任秘書長，期間就是張羅總統連任選舉事宜，直到陳水扁2004年5月20日順利連任，找來蘇貞昌當府秘書長，他即回鍋任國安會秘書長，這次他做了2年9個月，直到2007年2月才卸任。

但卸任國安會秘書長後，邱義仁又短暫回鍋府秘書長3個多月，在2007年5月20日轉任行政院副院長，完成了府、會秘書長兩度回鍋的記錄。

事實上，除了邱義仁之外，游錫堃和陳唐山都各有一次回鍋總統府秘書長的紀錄。在民進黨首次執政的8年，共換了12次總統府秘書長。

國民黨的回鍋紀錄

曾永權分別在2012年2月及2015年的2月，兩度出任過總統府秘書長。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

到了馬英九政府時代，總統府秘書長換了6次，比民進黨少了一半，但也有一位當過兩次的總統府秘書長，也就是現任國民黨秘書長的曾永權。曾永權分別在2012年2月及2015年的2月，兩度出任過總統府秘書長。

國民黨內還有一位更知名的官場回鍋人士，那就是吳伯雄。

吳伯雄在1968年初入政壇，參選省議員，沒多久被提名參選桃園縣長並當選，4年不到，他又獲賞識在1976年擔任公賣局局長，顯然是拜當年「吹台青」效應。

吳伯雄是國民黨內知名的官場回鍋人士。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

不過到了1979年，政府為了防止菸酒囤積，臨時宣布調整價格。但此舉與吳伯雄於半年前宣布菸酒不漲價的誓言違背，吳伯雄為此請辭下台。3年後，時任總統的蔣經國要吳伯雄重回政界。

因緣際會下，孫運璿因腦溢血辭退行政院院長，俞國華奉命組閣，1984年，吳伯雄接替林洋港成為內政部長，在當時是最年輕的內政部長，當時吳伯雄45歲，4年後又當了官派的台北市長，直到1991年，吳伯雄再次回鍋擔任內政部長，當時組閣的是郝伯村。

曾志朗、鄧振中是跨黨執政的回鍋

中央研究院院士曾志朗。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

在同一黨執政下回鍋，已是少見，能夠在不同黨執政下回鍋，更是稀少，但還是有這種人，一位是曾志朗，另一位則是鄧振中。

曾志朗在2000年民進黨執政時入閣，擔任政務委員，當時也是民進黨執政首位教育部長，直到游錫堃2002年2月組閣時才卸任。而到了馬英九執政，也是執政一開始，回鍋出任政務委員，一做就是4年。

鄧振中出身經貿體系。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

至於鄧振中，先是在馬政府執政時的2014年3月接任政務委員，並兼任福建省主席，做到該年年底後，高升成為經濟部長。

經貿體系出身的鄧振中，曾在民進黨首度執政時，就擔任過陸委會副主委，也算是蔡英文總統過去的副手，後來歷經我駐世貿、駐美，還擔任過經貿談判代表、經濟部次長、部長及國安會副秘書長，在蔡總統上任後，再次被賦予經貿談判重任，他又被找回來，回鍋擔任政務委員。

國外最有名例子…安倍回鍋當首相

圖由左至右為：美國前國防部長倫斯斐、日本首相安倍晉三、澳洲總理陸克文。 圖／聯合報系資料照、路透、中新社 分享 facebook

國外也有不少回鍋任職的案例，最著名的莫過於現任日本首相安倍晉三，另一位則是澳洲總理陸克文，美國也有一位國人比較熟悉，就是分別在美國總統福特及小布希任內都擔任國防部長的倫斯斐。