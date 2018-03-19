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徐巧芯：民眾經比較 「那個馬英九」做得沒原本想的差

2018-03-19 20:42聯合報 記者周志豪╱即時報導

民眾特地帶著國旗跟前總統馬英九合照。 聯合報系資料照片／記者徐庭揚攝影
民眾特地帶著國旗跟前總統馬英九合照。 聯合報系資料照片／記者徐庭揚攝影
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前總統馬英九卸任元首年餘，今年農曆春節前後一夕翻紅，每年都發送的春聯再度奇貨可居、國民黨帽T也在馬加持下賣到缺貨。馬卸任元首辦公室發言人徐巧芯分析，馬得以成現今國民黨小暖流，是因民進黨政府施政差，讓民眾重新給予馬公正評價。

徐巧芯表示，2012年馬英九連任總統後，勝選氣勢未維持太久，從2013年起即急轉直下，馬還因此辭了黨主席，黨內避而遠之；之後馬卸任總統，許多人就都離開了，卸任元首辦公室相當簡樸，幕僚僅兩人，從巔峰到谷底再重見曙光，不少人情冷暖。

然而隨著蔡英文政府執政後，徐巧芯說，民眾經比較可發現曾嫌了好一陣子的「那個馬英九」，做得真沒原本想的差，至少馬執政時期，大家不曾想過兩岸可能有戰事，兩岸文化與經貿交流互動順暢，政府外交上也屢有突破，不會作繭自縛。

徐巧芯說，原認為馬英九內政表現不佳民眾，也發現蔡總統上任至今的「突破」都是反效果，包括一例一休、空汙、年金改革（沒民進黨執政還不知馬政府版本多溫和）無一不讓人抱怨。但蔡卻只加高牆外拒馬，把自己關在裏面，假裝沒有民怨。

徐巧芯表示，民進黨與國民黨內都有卸任元首，但對比民進黨籍前總統陳水扁因犯貪汙罪，目前保外就醫中，卻屢屢違反中監規定，還想著要蔡總統特赦；馬英九近日則心念著花蓮地震災情，多次前去行銷觀光，受到民眾熱情歡迎，一個夜市要逛四小時。

徐巧芯認為，面對貪汙被定讞的陳水扁，民進黨支持者依然相挺、聲援；相對的國民黨支持者看待清廉自持、規矩行事的馬英九，自然怒氣也消了，支持度逐漸回籠。徐說，「馬的公道回來了，馬迷當然就出現了，人氣自然旺了」。

「民眾的反應往往比政治人物更快」，徐巧芯回憶，近日馬英九至花蓮行銷觀光，有個約廿歲女生重複找馬合照，馬隨扈笑著提醒「小姐，妳剛才拍過了啦！」讓哪個年輕女生尷尬回說：「不要這樣啦，我是馬迷耶。」硬是又擠進來拍了一張才滿意離開。

徐巧芯馬英九民進黨
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