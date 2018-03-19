拚勞基法複決公投過關 時力與社民黨挺勞團版

2018-03-19 17:34 中央社 台北19日電



避免力量分散，時代力量及社民黨今天分別宣布，已獲中選會審核通過的「複決勞基法」第一階段公投提案，將不領取第二階段連署人名冊格式，全力支持勞權公投聯盟提案。

「不要過勞公投連線」領銜人、社民黨召集人范雲表示，團結一致才能讓這場捍衛勞權的硬仗勝利，4個團體的主文，都是以複決今年立法院通過的勞基法部分修正條文為目標，時代力量和醫勞盟先前已表示願意放棄主文。

范雲表示，「不要過勞公投連線」內部成員討論，認為分散戰力、彼此競爭無助於第二階段30萬份連署，且主文文字雖有差異，目標一致，因此，願意支持由勞工團體領銜的勞權公投聯盟的主文，擴大合作。

時代力量中央黨部發言人李兆立下午接受中央社記者訪問時表示，為避免支持勞基法複決公投的社會大眾，會因數個公投題目而力量分散或混淆，不利於8月底前完成第二階段連署，並期盼能在11月24日的地方大選中進行勞權公投，時代力量決定，將不會領取第二階段的連署人名冊格式，全力支持勞權公投聯盟的提案。

李兆立指出，時代力量原本提出的勞權公投提案，與勞工團體領銜的勞權公投聯盟提案內容目標一致，是同樣的訴求，經過彼此討論，決定團結協力捍衛勞權。

他說，時代力量將透過地方黨部、各縣市議員參選人、網站等平台，在未來幾個月全力繼續進行勞基法複決公投，所有推動公投連署的工作按原計畫進行，題目上則改採勞權公投聯盟所提的主文：「廢止107年1月31日總統公布之增訂勞動基準法第32條之1等修正條文」，並在整理後交由勞權公投聯盟統計份數後送出。

李兆立表示，時代力量全力支持勞權公投聯盟的勞權公投提案，共同努力的目標設定希望能在8月達到第二階段30萬份連署，以利在11月24日地方大選舉行公投。

至於時代力量發起的另案「創制最低工資法」勞權公投，李兆立說，時代力量仍繼續推動。有關此案推動進展，中選會將於3月23日召開委員會議審核。

目前共有四項複決勞基法提案通過中選會第一階段審核，可進行第二階段連署：黃國昌所提「廢止立法院2018年1月10日三讀通過勞動基準法相關修正條文」（時代力量）、儲寧瑋所提「刪除勞動基準法第34條第2項但書與第3項規定」（台灣醫療勞動正義與病人安全促進聯盟）、陳素香所提「廢止107年1月31日總統公布之增訂勞動基準法第32條之1等修正條文」（勞權公投聯盟）、范雲所提「廢止107年1月31日總統公布之勞動基準法修正條文，回復原有規範」（不要過勞公投連線）。