陳明通重回陸委會本行 舉手投足皆自信

2018-03-19 16:36 中央社 台北19日電



行政院大陸委員會19日上午舉行主任委員交接典禮，新任陸委會主委陳明通表示，這項職務責任非常重大，保證將戮力從公，擬定並推動各項中國大陸政策，竭盡所能維護台海的和平穩定。 中央社 分享 facebook 新任陸委會主委陳明通今天以「回歸」姿態交接上任。在熟悉的陸委會，阿通顯得非常自在與自信，進場時還特別走向台前揮手致意，有如明星出場，讓在場媒體感到相當新鮮。

行政院大陸委員會上午舉行主任委員交接典禮，在政務委員羅秉成監交下，陳明通由代主委林正義手中接過印信。二度擔任陸委會主委，陳明通一派輕鬆，自撰的致詞稿不諱言自己對兩岸事務的豐富經驗，可以轉化為理順兩岸關係、促進兩岸和平、追求共存共榮的智慧。

陳明通在交接儀式上的致詞稿不假他人之手，也表現出濃濃的個人風格。談到上任後對自己的期許，他希望竭盡所能確保台海和平穩定，且還特地用河洛話說：「讓各行各業，士農工商，都能夠安居樂業，大家賺大錢。」

11年前擔任陸委會主委的時候，陳明通就以直爽、親和的個人風格為人所知。今天的交接儀式結束後，陳明通逐一用雙手向在場出席官員、來賓握手；回應媒體提問時，陳明通手插褲袋，又回復成那個老神在在的「阿通師」。

媒體提問結束後，陳明通稍微感性地說，再次看到很多老朋友與新朋友，希望多多支持、鼓勵。時隔11年，兩岸關係如今也似曾相識，又有很多不同，「陳教授」所累積的人脈、互信與經驗，能否為「陳主委」所用，目前看來，陳明通有相當的自信。