拼勞基法公投複決過關 范雲：支持勞團版本

2018-03-19 14:40 聯合報 記者 聯合報 記者 許家瑜 ╱即時報導



「不要過勞公投連線」的《勞基法》複決全國性公投案，中選會已通知完成戶政審查，成功進入第二階段。同時間，另有時代力量、醫勞盟和勞權公投聯盟，所提出的《勞基法》複決案似乎也成功進入第二階段。「不要過勞公投連線」領銜人、社民黨召集人范雲表示，團結一致才能讓這場捍衛勞權的硬仗勝利。

范雲表示，四個團體的主文，都是以複決今年立法院通過的《勞基法》部分修正條文為目標，時代力量和醫勞盟先前已表示願意放棄主文。日前和內部成員討論，認為分散戰力、彼此競爭無助於第二階段30萬份連署，且主文文字雖有差異，目標一致，因此，願意支持由勞工團體領銜的勞權公投聯盟的主文，擴大合作。

社民黨新竹黨部籌備委員南光遠表示，廣邀更多團體加入、並積極上街與民眾接觸、簽署連署書，才是這場公投戰役的正確方向，因此安排在新竹上街簽署活動是首要的任務。

南光遠表示，30萬份連署除了要靠各種社會進步改革團體內部成員的簽署，更必須積極向外拓展，去與民眾接觸才有可能達標。因此除了會再串聯學校團體、工會以及NGO組織加入外，更會積極安排街頭擺攤連署和掃街活動。

南光遠表示，公投必須與大選結合才能提高投票率，衝破投票門檻，不能讓前兩階段的提案連署枉然，因此主文整合成功後，希望能夠更積極與各提案團體討論如何規劃行動，讓《勞基法》複決公投與年底大選合併舉行。