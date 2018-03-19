昔批馬英九「圍城」 蔡政府卻築2倍高「柏林圍牆」

圖為當時立法院臨時會審查年金改革法案，退休軍公教走上街頭，警力架起拒馬隔絕人群。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

民進黨執政2年 拒馬加厚變3層

318學運滿4周年，回想4年前，立院前的圍牆不但擋不住抗議的學生，部分民進黨立委更變成阻擋警方執法的「人肉拒馬」。不過，2016年民進黨執政，立院外的拒馬加厚變三層，去年新增鐵馬護欄，今年再進化，世大運選手村搬來的「景觀柵欄」也讓立院形同監獄，總統府也計畫建「景觀圍籬」，民進黨隔絕人民的工具越來越精密，連立院警衛自嘲說，「我們這個是柏林圍牆」！

圖為當時抗議年金改革民眾隔著鐵拒馬用手勢表達不滿。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

民怨有多高 拒馬、柵欄就有多高

民進黨在2016年執政後，因為年金改革、一例一休和同婚等議題引發社會對立，不但立法院成為主戰場，各政府機關的防衛機制也升級，三層拒馬、刀片蛇籠、雞爪釘，還要警察肉身與鐵馬護欄層層交隔。

200公分鐵拒馬 過去警方常用的鐵拒馬，200公分的高度，在318學運時被棉被覆蓋突破。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 120公分護欄 蔡政府又在拒馬前加上大量120公分高的護欄，讓民眾進入勞動部洽公變成走迷宮。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 260公分景觀柵欄 在退休上校繆德生事件發生後，蔡政府又以「保護人民」的理由，從世大運選手村搬來260公分高的「景觀柵欄」，也讓隔離人民的障礙變成「世界級」。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

抗議拒馬他們最大聲 網友：人去哪了？

過去包含行政院長賴清德、桃園縣長鄭文燦、金管會主委顧立雄、318學運領袖林飛帆，都曾對馬政府設拒馬作出批評，但現在禁聲，看來格外諷刺。

這些昨非今是，民進黨打臉自己還不夠用力嗎？