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立院性騷申訴僅響過3次 1通打錯 2通問資料

2018-03-19 13:37聯合報 記者劉宛琳╱即時報導

立委柯志恩調查發現，自立院申訴專線設立以來，竟只響過3次。記者雷光涵/攝影
立委柯志恩調查發現，自立院申訴專線設立以來，竟只響過3次。記者雷光涵/攝影
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「ME TOO」運動在全球延燒，近日立法院也傳出多為女助理曾被性騷擾，雖然立法院秘書長林志嘉鼓勵被害人勇於提出申訴。但國民黨立委柯志恩發現，國會助理由立委聘僱，非立法院員工，根本不適用立院申訴，因此她建議修改「立法院工作場所性騷擾防治及申訴處理要點」，新增立委及各黨團助理適用本要點。

柯志恩舉例，在立法院被性騷擾可能有以下幾項情況出現，如助理若遭遇性騷擾，若加害人是同一辦公室助理，此時就端賴立委是否公平處置，予以告誡或解聘；加害人若為其他立委之助理，則立委是否顧及私交而不願反映？或立委願代為反映，但加害人的立委老闆卻不願處理時，被害人的權益該如何維護？倘若伸出鹹豬手者是立委本人？除非女助理自己挺身、勇於揭發，否則其委屈恐更難見天日了。

因此，柯志恩建議修改「立法院工作場所性騷擾防治及申訴處理要點」（第1、13條）及「立法院防治性騷擾及申訴調查處理要點」（第3條）。第1條新增「立法委員及各黨團所聘之公費助理適用本要點之規定」；第13條修正為經評議性騷擾行為成立者，「申評會應（得）作出適當懲處、命被申訴人道歉」；第3條新增「立法委員及各黨團所聘之公費助理」應適用性騷擾防治法之性騷擾行為。

柯志恩說，公費助理、黨團助理雖由立院給薪，但都由委員聘用，故不論公費、黨團和自費助理均非立院的職員，無法適用「立法院工作場所性騷擾申訴處理要點」，須回歸性騷擾防治法、性別工作平等法，向有權對加害人做出行政懲處的立委申訴。

柯志恩也調查發現，自立院申訴專線設立以來，竟只響過3次。第1通是打錯分機，後2通則是上周五她的辦公室及另一位委員辦公室去電詢問相關事宜。而去年9月，立院曾針對國會助理發出調查表，其中問到是否有遭受性騷擾？回收的27份中，僅1人表示曾被男助理性騷擾，2人反映曾被國會聯絡人騷擾，但仍無人申訴。

國民黨立委王惠美則表示，根據英國BBC的統計，台灣婦女參與公共事務的比例高於全球平均，象徵的是我國女性在公共事務權力的進步；我們應該發揮這樣的優勢，盡力讓每一位女性在她的職場，都能無後顧之憂的在工作上表現，而不是在工作之餘，還要忍受不必要的騷擾。

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