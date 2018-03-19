新台幣是否去威權象徵 民進黨：目前無改版計畫

2018-03-19 13:44 中央社 台北19日電



新台幣是否改版去除威權象徵，央行總裁楊金龍日前表示，視促轉會的決定。國民黨團今天呼籲楊金龍要有肩膀，不要為政治服務。民進黨團表示，目前沒有改版的計畫。

針對新台幣鈔券、硬幣改版議題，中央銀行總裁楊金龍15日時曾表示，促進轉型正義條例已經通過，但必須明確指認新台幣圖案含有威權象徵；若促轉會做出要新台幣改版的決議，央行會「依法施政」。

楊金龍此番發言，被解讀為對改版「鬆口」。央行16日發出新聞稿澄清，強調近幾次新台幣改版，均是以提升防偽功能為主要考量因素；目前新台幣民眾使用情形良好，偽鈔比率極低，考量新台幣改版的成本極高，實無改版的迫切性。

中國國民黨立法院黨團書記長李彥秀上午召開記者會呼籲政府多花心思在國家財政與經濟，少一點政治鬥爭。國民黨立委賴士葆在記者會中表示，央行是獨立機關，有很多政策如貨幣政策中的匯率、利率問題，基本上是不聽從政府指揮的，但沒想楊金龍把格降那麼低，要聽促轉會的決定。

國民黨立委陳學聖說，政府要談轉型正義，若只談過不談功，只會埋下仇恨的種子，這不是真正的轉型正義，是國家復仇、報仇的開始。

民主進步黨立法院黨團幹事長何欣純告訴中央社記者，楊金龍說依法行政，這樣回答是沒有錯的；雖然促轉條例通過了，但還沒去認定新台幣上是否有威權象徵，因此還不構成一個問題。

何欣純也說，威權象徵移除與新台幣改版是兩件事，且新台幣改版牽涉到民生、經濟、貨幣政策等層面，非常複雜，因此是要謹慎評估的，但現在沒有要改版的計畫。