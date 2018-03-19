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她看《貓》音樂劇側錄被制止 暴怒狂吼遭架走

影／發言人的日常生活 「快問快答」大挑戰

2018-03-19 13:00聯合報 記者周佑政╱即時報導

國內兩大政黨都設有黨發言人職務，民進黨目前共有7位發言人，每位發言人每周必須「值班」一天，負責代表民進黨對外回應時事，每周三黨中常會後，主席蔡英文若有何指示，發言人也必須如實向媒體轉述。

現年28歲的何孟樺是民進黨第七代發言人，是民進黨史上最年輕的發言人，她曾參與過太陽花學運，目前也身兼黨青年部副主任。何孟樺接受本報影音採訪，為讀者介紹黨發言人的「日常」。擔任發言人，常需接受記者犀利提問，臨場反應能力十分重要，何孟樺此次也接受「快問快答」挑戰。

民進黨發言人何孟樺。記者周佑政／攝影
民進黨發言人何孟樺。記者周佑政／攝影
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民進黨太陽花學運中常會
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