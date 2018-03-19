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張善政願上館長直播 談花蓮地震善款運用爭議

2018-03-19 12:56聯合報 記者徐庭揚╱即時報導

震後花蓮出現倒店潮。圖／本報資料照片
震後花蓮出現倒店潮。圖／本報資料照片
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花蓮強震後各界人士紛紛捐款幫助災民，花蓮縣政府總計獲得19億9千多萬元善款，但日前卻有PTT網友爆料說，善款有8億元被拿去補貼石材業者與觀光，讓花蓮地震善款爆出爭議，網紅「館長」陳之漢甚至怒嗆「退我善款！」。

花蓮縣長傅崐萁與捐款管理、監督委員會召集人張善政、及花蓮產業受災業者，今天縣府大禮堂開記者會說明善款的運用方式，傅崑萁表示，對於願意捐款的人表示感謝，捐款人有疑慮，可退回捐款，善款不能用於救助產業，中央不另行撥款補助，花蓮縣政府將自行買單！

張善政先說明善款運用，他表示，委員會在初期都集中照顧家庭及個人型災民，慰問金每戶20萬，目前受災戶慰問金已有190戶領取，如果領取過程不順利，3棟大樓代表也會在第一時間反應；另3棟大樓造價每坪11萬，重建時會一坪換一坪，其他被貼紅單的房屋，也是以同樣標準。

「資助產業並不是首例!」，張善政提到，8億元是提供產業1%的紓困，並不是全額的補助，也是根據行政院重建專案小組在2月23日的4次會議的決議，會議由政務委員陳美伶主持，會議中東辦執行長許傳盛也提到對於產業補貼政可否一起考慮，陳美伶請花蓮參考台南案例，這也是這次補助依循的重點。

張善政表示，在上週五第一時間，透過管道與館長聯繫，希望向他說善款運用，但迄今仍未收到對方回應，也不排除上他的直播，讓民眾能更清楚兩造說法。

觀光業及石材業業者出席會議，花蓮縣觀光休閒協會前理事長邱錫棟表示，災民不是侷限在房子倒塌，觀光產業在這一波震災，損失大好幾倍，因震災觀光客不來，中小型飯店每月虧損百萬以上，中大型遊客區每個月淨虧損近4百萬以上，有幾個人能撐半年、1年?

接下來產業不是減薪、倒閉，接下來後遺症是影響到數萬個家庭。政府只是補貼一點利息上的差額，卻遭到如此大的攻擊，他感到心痛，「業者要得只是能生存下去的機會。」

「我們要的只是一個喘息。」台灣區石礦製品工業同業公會理事長王淳甫表示，石材業不是石礦業是建材產業，花蓮因為長年來的經驗，石材加工技術遠近馳名，而石材產業約有250間，花蓮的傾倒的石板有一百萬平方公尺，可以完成3棟101，這次震災小工廠損失上百萬，大型工廠損失上億元，業者只希望得到喘息，並沒有要求要有完整的補貼，他十分感謝縣長想到產業的慘況，將善款運用產業上。

傅崐萁表示，災民有直接及產業災民，災害一發生，隨即發給死亡慰問金、生活補助，並將協助重建、永久屋也將在1年2個月後建好。而善款用於補貼、紓困產業八八風災、台南地震、高雄氣爆，及國際都有前例，在台南為例補助產業10萬元，高雄氣爆對於產業受影響的每月補助20萬元，一年補助240萬，而花蓮僅是利息1%的補貼，每戶每年上限20萬元，而產業要的只是關懷。

傅崐萁則強調，善心人士捐款可以指定用途，未指定用途，由善款監督委員會妥切運用。受災產業也是受災戶，若不能使用善款協助產業復甦，就建請中央另外撥款進行產業救濟，如果中央置礙難行，花蓮縣政府自行承擔。

花蓮石材業在02062震災受損逾40億。圖／本報資料照片
花蓮石材業在02062震災受損逾40億。圖／本報資料照片
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花蓮縣長傅崐萁與捐款管理、監督委員會召集人張善政、及花蓮產業受災業者，今天縣府大...
花蓮縣長傅崐萁與捐款管理、監督委員會召集人張善政、及花蓮產業受災業者，今天縣府大禮堂開記者會說明善款的運用方式。記者徐庭揚／攝影
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震後花蓮出現倒店潮。圖／本報資料照片
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花蓮地震發生後觀光受到影響，花蓮火車站也出現空蕩蕩的狀況。圖／本報資料照片
花蓮地震發生後觀光受到影響，花蓮火車站也出現空蕩蕩的狀況。圖／本報資料照片
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花蓮石材業在02062震災受損逾40億。圖／本報資料照片
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捐款張善政傅崐萁
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