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三一九槍擊案14周年 一份報紙看當時的社會氛圍

2018-03-19 16:11聯合新聞網 綜合報導

圖取自聯合知識庫
圖取自聯合知識庫
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2004年總統大選的前一日，選情呈現緊張膠著，各陣營正緊鑼密鼓進行最後衝刺催票，沒想到在台南街頭卻發生了震撼全國的槍擊案，媒體紛紛以外訊報導前總統陳水扁與前副總統呂秀蓮遭到槍擊，社會瀰漫的一股不安，聯合晚報也搶快以頭版呈現，隔天的聯合報更是用9個版面詳述當時情形、也對於案情的疑點與藍綠兩營的氣氛有許多的描述。

今天是三一九槍擊案第14周年，2004年的今天下午1點45分前總統陳水扁與前副總統呂秀蓮在台南搭吉普車掃街拜票，過程中兩人在台南市文賢路和金華路附近受到槍擊，造成呂秀蓮膝蓋受傷，陳水扁腹部則有一道長11公分、深3公分的傷口。

圖取自聯合知識庫
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發生當下，消息一度混亂，為選舉投下最具爆炸性的變數，由於槍擊案隔天便是投票日，因此綠選民群情激動、甚至有人嚎啕大哭。槍擊案後，綠營立即停止造勢活動改用電話拜票，選舉晚會也暫停。當時陳明章、蔡振南在取消的晚會上還是唱了兩首歌撫慰綠營的選民，民眾才願意慢慢的離開。

另一方面連宋支持者認為槍擊案疑點重重，甚至還懷疑槍擊案根本就是「選舉伎倆」，但藍營人馬仍然譴責暴力，原本當日要舉行的挺連宋大遊行也改成祈禱晚會，目的是為台灣祈福也順道呼籲選民要理性。連戰當時也強調，台灣已是民主進步的國家，不會因一個暴力就影響選舉。

319這一天台灣呈現了緊張詭異的氣氛，各家媒體紛紛投入人力報導，聯合晚報搶先在19日當天以「扁呂遭槍擊 國安啟動」為頭條。次日聯合報更是用九個版面大篇幅報導，包含「奇美現場」、「槍擊現場」、「危機處理」、「槍擊分析」「國安應變」、「最後一夜綠營祈福」、「最後一夜藍營應變」、「國際反應」等內容如實報導整起事件，從當天報紙內容，不難察覺當天氣氛之不安、緊張。

槍擊案事過了14年，至今真相未明，對於台灣社會造成相當大的影響，部分民眾認為，當時的槍擊案衝擊之大，甚至改變了11任總統大選的結果。

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