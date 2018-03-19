「滿城盡是吳音寧」 李艷秋：這就是現在的台灣

吳音寧。聯合報系資料照 分享 facebook

最近政府在衛生紙、深澳電廠及台中海水採礦投資案中，陸續遭民眾質疑政策失當，資深媒體人李艷秋在其粉絲專頁「李艷秋的新聞夜總會」中以「滿城盡是吳音寧」為主題貼文表示，從北農總經理爭議、台中市長林佳龍的海水採礦合約到深澳與核二話題，都有一個共同點，這些人絕不會下台，想到這點，就覺得好穩定、好幸福。

李艷秋貼文如下：

1.民進黨真的很敢給位子，吳音寧也真的很敢坐位子

2.吳音寧成為民進黨政府用人浮濫、踐踏專業的標竿，竟然院黨全面力挺，民進黨是非標準混亂，但真是個有情有義的政黨

3.年輕人當以吳音寧為師，早點向民進黨靠攏，才有機會當年薪250萬的實習生，否則就算你當選台大校長，還是會被拉下來。

4.因為有了吳音寧，政二代、官二代終於都免於罵名了，想想看，連勝文、陳致中有比較差嗎?

5.朝中有人好做官，父酬者聯盟的陣容勢將越來越龐大。

吳音寧是唯一嗎?不 ! 她只是之一

台中市長林佳龍將國民驚嚇指數再往上提升

他與德國一人公司，簽下千億「海水採礦」合約，標榜「尖端科技、全球第一」，喜孜孜地開記者會，結果卻是大烏龍。

林佳龍沒有什麼大問題，頂多是好大喜功、急功冒進、知識不足、幕僚無能、天真無邪...

林佳龍「海水採礦」的笑話證明幾件事

1.阿扁總統被16歲的黃琪騙，佳龍市長被老外人頭騙，詐騙集團實在不應該再騷擾小民，騙高官不但容易成功，投資報酬率也最高

2.台中火力燃煤電廠汙染嚴重，但是剛剛通過環評的北部深澳電廠也燒煤，人家就有「乾淨的煤」可以燒，政府重北輕中又一次得到明證

建議林佳龍市長，要挽回丟臉(啊!對不起說溜嘴)丟掉的形象，立刻去台中火力發電廠拿煤灰抹在臉上，北上面見賴院長，強力爭取深澳電廠「乾淨的煤」要由台中先用，相信這個煤也是「尖端科技，全球第一」，如此必能稍挽顏面。

還有到現在都沒結束的安屎之亂

核二二號機「重啟」硬要說是「再轉」

保護環境的環保署用關鍵一票逼走環團，讓燃煤電廠得以興建

教育部一手卡住龍頭台大校長任命，一手揮鞭吆喝教授不得西行.....

他們是另一種型態的吳音寧，共通點是，他們絕不會下台，想到這點，就覺得好穩定、好幸福。

有部周杰倫演的電影叫「滿城盡帶黃金甲」

現在的台灣

滿城盡是吳音寧