中共在台買辦團體是陸配？新住民立委要求國安局道歉

2018-03-19 12:38 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



台灣有哪些中共扶植的買辦團體？國家安全局長彭勝竹上午面對立委質詢時，第一時間回應「譬如說陸配是不是你講的？」此言引發國民黨新住民立委林麗蟬不滿，認為陸配「為台灣人生小孩、拚經濟，但買辦團體第一個聯想卻是陸配」，要求國安局道歉。國安局副局長周美伍則緩頰，他相信彭勝竹沒有這個意思，彭的意思是媒體的定義。國安局沒有這種想法。

彭勝竹上午列席立法院外交及國防委員會，就「東亞與兩韓之戰略情勢及我國相關因應策略」提出專案報告。民進黨立委王定宇質詢時表示，中共化暗為明，提供台灣特定團體資金，而某國提供資金給台灣特定團體，輕則必須掌握金流，確定有無稅金問題，有無違反兩岸人民關係條例，更高層次是有無影響到國家安全，有無叛國問題，每個層次國家法治機關都要有所掌握，除了樣態、蒐證，後面要有法律作根據。

王定宇進一步詢問彭勝竹，中國在台培養買辦團體，大概是有哪幾類買辦團體？彭勝竹回應說「我還不清楚所謂買辦是...？」王定宇解釋，就是「透過中國大陸提供資金，扶植在台灣影響力的團體，替他講話、工作、發聲、招攬人員、招募業務，這叫買辦團體」。彭勝竹則說：「譬如說陸配是不是你講的？」王定宇則回應：「我認為是啊。她嫁來台灣沒有問題，就是台灣媳婦嘛，我講的是她的行為」。

彭勝竹稍後請假赴總統府開會。林麗蟬質詢時質疑，「我有錄起來」，在這麼多團體中，為什麼國安局第一個聯想到的是陸配？她要求國安局道歉。

林麗蟬說，她尊重國家安全局在國家安全工作上的職掌，但國安局是否將所有台灣陸配標籤成買辦團體？她呼籲，國安局要調整思維，「這對台灣之子的媽媽非常不尊重」，她邀國安局長去拜會陸配，台灣有30餘萬陸配，她們在台生活，有些已到第三代，為台灣生小孩拚經濟，但買辦團體第一個聯想卻是陸配，她無法接受。