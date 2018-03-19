跟王金平晚餐 柯文哲讚：他是中華民國現代史活字典

2018-03-19 12:12 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ╱即時報導



今天傳出，台北市長柯文哲晚間將跟國民黨籍立委王金平吃飯，柯文哲受訪時表示，王金平在立法院做了40年，簡直就是中華民國現代史的活字典，有時候可以問他們（指政壇前輩）一些看法，還不錯，可以很有用的諮詢；至於是否跟王金平請益兩岸論述，柯說，其實還沒有機會談到那裡。

台北市長柯文哲今天出席「悠遊卡帳戶連結啟動」記者會，被問到晚間是否跟國民黨籍立委王金平吃飯，柯文哲說，他還是常常拜訪一些政壇前輩，從老宋（指親民黨主席宋楚瑜）、李前總統（指前總統李登輝），阿扁（前總統陳水扁），甚至王金平院長。

柯文哲接著說，其實王金平在立法院坐了40年，「我看他簡直就是中華民國現代史的活字典」，也曾勸王趕快寫回憶錄、都記錄下來，並認為王金平幾乎就是一本字典，有時候可以問他們一些看法還不錯，很有用的諮詢。

媒體詢問，是否向王金平請益兩岸論述？柯文哲說，實還沒有機會談到那裡；媒體追問，但王金平似乎很挺柯文哲「兩岸一家親」說法？柯文哲說「不是啦」，我們講怎降低緊張，減少衝突可能性，就這樣而已。

是否想藍綠通吃，爭取藍綠選民支持？柯文哲表示，不用講這麼多，只是讓整個城市比較穩定，繁榮好一點。

針對作家李敖病逝，柯文哲說，他是一個一生傳奇，笑傲江湖、快意人生，算是一個人物，等於台灣少一個傳奇人物。