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扁出席造勢是否違法？邱太三：調查後作出相對應的處置

2018-03-19 10:55聯合報系攝影中心 記者黃義書╱即時報導

針對正保外就醫的前總統陳水扁日前出席兒子陳致中的選舉造勢晚會，是否違反台中監獄的「四不原則」一事，法務部長邱太三上午出席立法院司法法制委員會受訪表示，台中監獄調查小組會在近期內針對蒐集到的資料、調查出的事實作出相對應的處置，所有事情都會依法處理，中監調查後也會再對外說明。

法務部長邱太三針對前總統陳水扁是否違反「四不原則」一事表示，中監調查小組會在近期...
法務部長邱太三針對前總統陳水扁是否違反「四不原則」一事表示，中監調查小組會在近期內針對蒐集到的資料、調查出的事實作出相對應的處置，所有事情都會依法處理。記者黃義書/攝影
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法務部長邱太三針對前總統陳水扁是否違反「四不原則」一事表示，中監調查小組會在近期...
法務部長邱太三針對前總統陳水扁是否違反「四不原則」一事表示，中監調查小組會在近期內針對蒐集到的資料、調查出的事實作出相對應的處置，所有事情都會依法處理。記者黃義書/攝影
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監獄選舉保外就醫
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