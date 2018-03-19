爆「收買名嘴要錢」挨轟 柯P：講了都講了

2018-03-19 11:17 聯合新聞網 綜合報導



柯文哲先前在節目上爆料「收買名嘴要錢」，被許多名嘴群起圍攻，對此，他生氣再批名嘴們「自知在說謊還一直罵」，對自己的失言則不以為意表示「講了都講了」。圖片來源／聯合報系 分享 facebook

台北市長柯文哲日前在網路直播節目上爆料「收買名嘴要錢」，引發觀眾譁然，許多名嘴也對此表達不滿。柯文哲昨（18）日受訪時仍怒氣沖沖，再批名嘴就算知道自己在說謊還是一直開砲，被問到「收買說」是不是太誇張了，他則嚴肅回應「講了都講了」。

台北市長柯文哲上週四（15日）上網紅直播節目受訪，與主持人聊到電視名嘴時，批評眾多名嘴說謊，並爆料「收買名嘴要錢」，讓主持人與許多觀眾感到十分驚訝。而他的此番言論引發許多名嘴不滿，紛紛在臉書上炮轟柯文哲失言、扭曲事實。

而柯文哲昨日出席高中職博覽會時接受記者訪問，被問到電視名嘴一事時不滿地表示，「他們（指電視名嘴）哪一天不攻擊我？」並承認對於先前「黑衣人事件」遭名嘴們緊咬不放一事耿耿於懷，「國安局又不是我指揮，憲兵也不是我指揮的，可是call in節目可以罵一個月，最可惡的是，他們知道自己在說謊，還一直罵」。而問他「名嘴收買說」是不是說得有點過份，他則板起臉孔回應，「講了都講了，不然要怎樣」。

此外，前（17）天獨派大老辜寬敏接受訪問時才表態，不會支持柯文哲，因為他的「基本思想靠不住」。對此，柯文哲則很有自信地表示，他曾與辜寬敏談話過，對方的意思是「不會關注台北市長選舉」，如果記者再問一次，答案會與之前不一樣。