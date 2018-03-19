法界評核件數全是零 黃國昌：形同虛設

時代力量立委黃國昌。圖/本報資料照片 分享 facebook 依《法官法》第31條的規定，司法院每三年至少一次完成法官全面評核，發現法官有應付個案評鑑之事由的，應移送個案評鑑。相同的規定，亦適用於法務部對檢察官。但綜觀2014年至今，評核件數相當稀少，去年和2014年甚至都是0件。時代力量立委黃國昌就在臉書批評，這種全面評核根本形同虛設，司法改革淪為邊喊口號、邊打假球，連最基本的全面評核都搞成這樣，再開10次司改國是會議都沒有用

黃國昌臉書全文：

形同虛設的法官、檢察官全面評核

依《法官法》第31條的規定，司法院每三年至少一次完成法官全面評核，發現法官有應付個案評鑑之事由的，應移送個案評鑑。相同的規定，亦適用於法務部對檢察官。

2014年全面評核，「完全沒有」任何法官或檢察官被移送「個案評鑑」，彷彿全部都很好、全部都沒有問題。

我曾在2016年夏天行使大法官同意權時，公開批判這個結果，耗費大量資源所作出來的全面評核，完全沒有任何淘汰不適任法官、檢察官的功能，簡直荒謬透頂，乾脆廢掉算了。

當時得到的答覆是：會檢討改進。

今天，我再度針對2017年全面評核的結果，質詢司法院與法務部。結果，送請個案評鑑的件數：司法院是「零」！法務部也是「零」！再度的全部都很好、皆大歡喜！

問題是：這個結果真的反映實態嗎？

當初說的檢討在哪裏？改進在哪裏？

當司法改革淪為邊喊口號、邊打假球，連最基本的全面評核都搞成這樣，再開10次司改國是會議都沒有用！