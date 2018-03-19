陳水扁為子助選上台有無違規 中監仍蒐證中

2018-03-19 09:52 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



前總統陳水扁上周為子陳致中助選上台 ，是否違反台中監獄要求的保外就醫規定，中監副典獄長李進國今天說，目前仍搜集資料和證據中。

李進國強調 行政單位一定會依法處理，這是基本原則，前總統為子助選，中監當天派人全程監看直播過程，仍有相關事證和資料需搜集。

李進國說，要決定是否違規前，一定要有資料和證據提出和證明，中監目前仍做後續處理中。