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孫大千：台灣政治遺老以舊思維垂死掙扎

2018-03-19 08:06聯合報 記者劉宛琳╱即時報導

前立委孫大千表示，台灣已經進化到一個嶄新的時代，可惜大部分的「政治遺老」仍然以舊思維在垂死掙扎著。最近的幾個案例，也許有助於現今的傳統政客了解一下年輕新興世代的「眉角」，也可以儘早完成「軟體升級」的過程：

第一，「力拱誰」和「勸進誰」絕對是害人最好的方法。在這個標榜直接和坦白的時代，再搞什麼欲拒還迎，或是演什麼眾望所歸的老戲碼，絕對是死路一條。所以，請藍綠政治人物放過蔣萬安、周美青、蘇貞昌、游錫堃等人吧！你們的「愛」他們，卻是在「害」他們！

第二，「卡誰」就是「捧紅誰」最快的過程。在這個充滿壓力和挫折的時代，霸凌和打壓是許多年輕世代在職場的共同經驗，所以，他們對於遭受「修理」的弱勢，更能夠感同身受。因此，民進黨的「卡管」成就了管中閔，國民黨大老們的「卡丁」強化了丁守中。

第三，別再口口聲聲說，要「找青年人來了解一下」。你和他們既然是活在同一個時代，呼吸相同的空氣，你就應該可以體會，可以感覺，還需要去問一下嗎？所以，呂副總統的那番談話其實是自曝其短了。

第四，「經費預算」的使用必須要合理和透明。在這個盡是「月光」和「窮忙」的時代，青年朋友每天都在低薪和過勞的邊緣中和生活搏鬥，他們在意繳納的稅金和捐贈的善款的運用方式是可以理解的。

第五，「統獨意識」已經完全退場了。在這個面對全球化的激烈競爭的時代，年輕世代辛苦掙扎的在把握機會，尋找出路，突破重圍。他們已經可以冷靜地把中國大陸視為全球舞台的一部分，理性地去評估發展的可能和空間。這正足以解釋，為什麼中國大陸的「31項措施」在民進黨的全面抹黑和唱衰下，仍舊可以得到新興世代極高比例的認同。

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