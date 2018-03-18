8億善款補助產業被質疑 傅崐萁19日出面說明

2018-03-18 23:45 聯合報 記者 聯合報 記者 徐庭揚 ╱即時報導



花蓮強震後各界人士紛紛捐款幫助災民，花蓮縣政府總計獲得19億9千多萬元善款，但日前卻有PTT網友爆料說，善款有8億元被拿去補貼石材業者與觀光，讓花蓮地震善款爆出爭議。花蓮縣長傅崐萁19日上午10時，將會同花蓮產業受災業者，於縣府大禮堂開記者會說明。

上周五善款委員會才剛開完會，就有人把未定案的資料PO上網，認為委員會要利用民眾的捐款來補貼營利事業，消息一出群情譁然，更引來許多的炮轟，包括輔仁大學助理教授周偉航、成吉思汗「館長」陳之漢、「486先生」陳延昶等人相繼發文，質疑花蓮縣政府是否濫用民眾愛心，捐出100萬元的網紅「館長」陳之漢甚至怒嗆「退我善款！」

許多網友認為詆毀善款用途，更在臉書為張善政抱不平。花蓮縣議員笛布斯顗賚貼文說，這個節骨眼上，還是政治口水跟網路謠言比較吸引人，跟著罵跟著起鬨的大家，不知道賺到什麼？

另一名花蓮縣議員林宗昆貼文說，首重之重當然是災民重建，地方產業的復甦也是當務之急啊！政客名嘴們，如果您們不願意幫助花蓮，也請您別再傷口上繼續撒鹽！惡毒的抹黑比七級地震更恐怖！

國民黨縣長參選人、立委徐榛蔚則認為，外面酸民不幫忙就算，還在傷口上抹鹽，要花蓮人團結起來。

花蓮縣政府 0206地災害捐款管理及監督委員會召集人張善政昨天在臉書文說，自從昨天發布有關善款使用的聲明後，有許多熱情網友湧入粉絲專頁，質疑善款為何編列預算補助不是受災戶的石材業以及觀光業，認為善款委員會沒有替大家好好監督善款，要用大家的善款來讓那些產業繼續營利。

他說明，委員會蒐集過去高雄氣爆以及台南大地震的收支明細讓大家了解，補貼業者有前例可循，這並不是第一次有災後善款委員會利用善款補助受災產業。在會議紀錄上也有明確表示要優先爭取中央或花東基金作為這筆經費的來源。

而根據善款委員會會議資料與記錄很清楚有記載，縣政府先向中央申請補助，如果有取得補助，就不用善款；這是用於補貼業者申請紓困貸款的利息，本金還是業者要自己償還，所以真有需要紓困業者才會用到；這筆錢是暫時預估，縣政府還需要補明確的估算依據。