遭指干預歐華年會 僑委會：誤解

2018-03-18 19:42 中央社 台北18日電



歐華年會停辦，國民黨立委江啟臣質疑僑委會委員長介入。圖/江啟臣辦公室提供 分享 facebook

國民黨立委江啟臣指僑務委員會干預歐華年會，導致停辦。僑委會今天表示，歐華年會是因籌備工作受到干擾而宣布停辦，並非僑委會干預而停辦，部分人士誤解，將儘快再溝通。

江啟臣今天發出新聞稿表示，僑胞指出，已擁有43年歷史的歐華年會，原訂6月舉辦第44屆年會活動，但卻遭僑委會黑手干預，最終導致歐華年會宣布停辦；他要求僑委會要為此事負責，儘速對外界說明，澄清誤會。

對此，僑委會晚間發出新聞稿回應，今年的歐華年會主委呂胤芳17日曾表示，感謝僑委會協助指導，但因籌備工作受到干擾而宣布停辦，而非受到僑委會干預；僑委會新制訂的辦理原則及變革之下的第44屆歐華年會，在多方努力下，因於變革與傳統間無法平衡，宣布停辦本屆年會。

僑委會指出，歐華年會是僑委會協輔歐洲當地僑界成立，但近年來出席代表逐年減少、出席人員代表性日減、會後旅遊行程逐漸取代實質議程，及會議議題徒具形式，逐漸失去僑社動能等問題，必須正視，給予協輔調整。

僑委會說，調整方式包括由各外館推薦、僑委會具名邀請歐洲僑界人士及重要僑界代表人士等參加會議，並由籌備委員會發函邀請；務實考量會議效率、議事流暢及經費支出等因素，不再與過去一樣追求龐大與會人數，改以120人至150人的規模為主，使主辦單位不需擔心參與人數多寡，以及籌募經費。

僑委會表示，上述調整作為，一開始僑界的確有因不瞭解初衷而有不同意見，經持續溝通解釋，多數人均表認同，支持調整。本屆年會經呂胤芳考量後宣布停辦，雖然遺憾，但仍尊重。由於年會各國籌備委員之間溝通不足，造成部分人士誤解，僑委會將儘快再與各界溝通。