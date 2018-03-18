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中美台關係 蘇起：美打台灣牌機會大增

2018-03-18 17:48中央社 台北18日電

針對中美台關係，前國安會秘書長蘇起今天說，美國總統川普上任後，美國思想混亂、全球領導地位下降，菁英的焦慮導致反中情緒上升，訴諸貿易戰及打「台灣牌」的可能性大增。

台灣研究基金會下午舉辦「台研會30週年系列論壇」，邀請前民進黨主席許信良、總統府資政陳博志、前國安會秘書長蘇起、中研院院士朱雲漢，以「台灣大戰略-全球政治經濟雙局下台灣的生存與發展之路」為題，在台大公衛學院進行演講。

蘇起表示，中國、美國兩強爭霸在國際上顯而易見，以國內生產毛額GDP來說，美國目前位居第一，是毫無疑問的，但位居第二的中國正快速接近中；軍力部分，美國仍是全球第一，但中國在東亞地區與美國並駕齊驅，且美國總統川普上任後，全球領導地位正在下降當中。

他舉例，軍艦與商船擦撞在過去是無法想像的，但去年美國就發生了4起；美國目前有10艘能用的航空母艦，且至少會有1艘在海上巡航備戰，但去年1月竟然有一個禮拜沒有巡航。顯現美國已呈現「軍事疲憊」、「菁英焦慮」，這些都是客觀事實。

蘇起認為，中國國家領導人習近平權力、思想及意志集中，但美國現在思想混亂、力量分散、全球領導力下降，這樣情況下，美國共和黨與民主黨對於如何因應中國相當著急，著急就要發洩情緒，一個就是對中國訴諸貿易戰，另一個就是剛通過的台灣旅行法，「打台灣牌」的可能性大增。

蘇起估計，中國不可能一直悶著吃，關鍵就看今年5月在台灣舉行的台美國防會議，以及6月美國在台協會（AIT）新館開幕後中國的態度。

針對兩岸情勢，大陸目前以「和統」為對台政策主軸，所以兩岸暫時沒有戰爭風險，但兩岸政府若不持續做溝通，雙方發生「誤判」及「意外」然後再螺旋式升高衝突的可能性遠比過去還高，歷史上的例子比比皆是，政府應該有所準備。

蘇起國安會川普
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