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小英黑手伸入僑界 歐華年會驟然停辦

2018-03-18 16:07聯合報 記者劉宛琳╱即時報導

國民黨立委江啟臣近來屢接獲歐洲僑胞陳情，指出已擁有43年歷史的歐華年會，原訂6月舉辦今年第44屆年會活動，然卻遭僑委會黑手干預，僑委會委員長吳新興未曾與籌備委員會溝通，即於今年1月擅自具名發函邀請，無視過去歐華年會組織運作之主體性，甚至抹黑其為無任何功能之旅遊聯誼團，使歐洲僑界遭受分化且蒙受不白之冤，致最終今日歐華年會籌備委員會發出停辦公告。對此，江啟臣發出嚴厲譴責，要求僑委會應對破壞僑界團結、分化僑心一事負起責任。

日前江啟臣曾要求僑委會說明介入歐華年會籌備之理由，據僑委會指出，出席代表逐年減少、出席人員代表性及影響力日減、會後旅遊行程逐漸取代實質議程、會議議題徒具形式，逐漸失去僑社動能等四大問題是迫使僑委會必須介入之原因。但江啟臣認為，此強詞奪理的說法，充分彰顯小英政府毫不隱藏的威權心態，蓋歐華年會乃民間團體性質，何以官方自主認定該會議無實質功能，即可明目張膽取代，若按此邏輯，未來任何一民間團體之運作若被政府認定對社會無貢獻，是否即可能遭受收歸國有之命運？此種強取豪奪的作法，與獨裁威權統治者，並無不同！

江啟臣說，僑委會若要增加「僑社動能」或是「厲行僑務變革」，可自行召開中華民國行政院僑務委員會在歐洲的「僑務會議」，以官方名義主辦，召集僑界領袖人士，聽取建言，但僑委會現自擬名單，限制受邀者、與會者的身份，形同事前進行意識形態、敵我區分之審查，分化僑界之用意，讓人無法苟同。

江啟臣表示，總統蔡英文去年出席僑務委員開幕會議時，向全球僑委喊話，表示最能把台灣和世界連結在一起的就是僑胞，盼僑胞帶領台灣走出去，「團結一心、布局全球」。但實際的行動卻是「分化僑界、威權統治」，今年歐華年會驟然停辦，僑委會難辭其咎，其干預民間團體運作，以莫須有之罪名達到分化之目的，種種行為令人髮指，吳新興是否仍適任此職務，在僑界已引發議論。對此次僑委會製造之紛爭，江啟臣除予以譴責外，也要求僑委會應儘速對外界說明，澄清誤會，勿再分化僑心。

歐華年會停辦，國民黨立委江啟臣質疑僑委會委員長介入。圖/江啟臣辦公室提供
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歐華年會停辦，國民黨立委江啟臣質疑僑委會委員長介入。圖/江啟臣辦公室提供
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僑委會江啟臣吳新興蔡英文
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