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穿KMT潮T走春引熱潮 鍾沛君：展現馬英九親民Style

2018-03-18 15:13聯合報 記者周志豪╱即時報導

前總統馬英九穿著由國民黨推出的KMT帽T走春，意外讓該款帽T爆紅賣到缺貨。黨發言...
前總統馬英九穿著由國民黨推出的KMT帽T走春，意外讓該款帽T爆紅賣到缺貨。黨發言人鍾沛君解讀，這就是馬英九的style。圖／鍾沛君提供
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前總統馬英九農曆春節期間，穿著由國民黨推出的KMT帽T走春，意外讓該款帽T爆紅賣到缺貨。近日天氣回暖，馬這兩天走訪花蓮不負「行銷大使」盛名，自動「換季」成短T，再吸引民眾詢問熱潮。黨發言人鍾沛君解讀，這就是馬英九的style。

鍾沛君說，與其說馬英九穿紅了KMT帽T、潮T，不如說是馬始終如一的堅持了親民與清廉自持的行事風格，而這樣的作風，在這個世道是種獨特的標章。鍾透露，她一度想建議馬買件圓領發熱衣內搭，後來想想「為了新衣買新衣」，肯定不是馬的style。

鍾沛君舉例，馬英九此次走訪花蓮、行銷觀光過程，曾行經一家運動品牌專賣店逛，過程中拿起一件具設計感的外套端詳，當她正想稱讚馬眼光好時，不料馬已把外套掛回，她湊過去查看外套標價，價格近五張小朋友，讓她瞬間「好像明白了什麼」。

之後路過手工一家餅乾攤，即使遭圍觀人群包圍，馬英九仍停下試吃，並告知要買300元。年輕老闆看馬跟他買餅乾，夾餅乾的手不斷發抖，最後夾了415元餅乾，馬掏出千元鈔，索性揮手要老闆不用找錢，「當我振興經濟吧！」展現親民風格。

鍾沛君認為，馬英九讓KMT帽T爆紅後，人們願意跟進穿，看重的已不只是「穿了一樣好看」，而是穿上這件衣服就是認同這個價值的意涵；國民黨三個字也因此是可以「穿著上街」的，可以「很潮的」，可以是老中青不分男女感興趣的。

前總統馬英九近日再訪花蓮，行銷當地觀光。記者王燕華／翻攝
前總統馬英九近日再訪花蓮，行銷當地觀光。記者王燕華／翻攝
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馬英九國民黨
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