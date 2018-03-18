賴揆下鄉最後一站 21日將與柯文哲座談

2018-03-18 11:08 中央社 台北18日電



行政院長賴清德去年11月啟動下鄉行程，逐一訪問全台22個縣市，最後一站是21日到台北市，台北市長柯文哲將親自率市府團隊與賴清德座談。

賴清德為落實前瞻建設與長照2.0等政策，去年11月啟動每週下鄉行程，從台灣最南端的屏東縣開始，帶領行政團隊一一前往每個縣市，聽取地方意見。

根據行政院規劃，賴清德下鄉最後一站是21日前往台北市，舉辦「中央與地方落實前瞻基礎建設暨長期照顧業務座談會」，北市府也預計由柯文哲帶領局處長，當面向賴清德反映需要中央支援事項。