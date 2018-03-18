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李錫錕喊話邱太三：立即廢止陳水扁保外就醫許可

2018-03-18 10:32聯合報 記者劉宛琳╱即時報導

台大政治系教授李錫錕。聯合報系資料照
台大政治系教授李錫錕。聯合報系資料照
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前總統陳水扁昨天違反中監規定，硬是上台為兒子的造勢晚會送上好彩頭。台大政治系教授李錫錕呼籲法務部長邱太三，必須立即依「保外醫治受刑人管理規則」第四條之規定，立即嚴正廢止陳前總統的保外就醫許可，如果不能即刻依法廢止，甚至再繼續給予不合情理法的「法外開恩」，勢必重創人民對司法與蔡總統的信任，並激化社會不必要的對立。

李錫錕說，前陣子他才呼籲蔡總統，應該要慎重處理前總統陳水扁保外就醫卻趴趴走，造成社會觀感不佳的問題。沒想到陳前總統昨天竟然直接上台，為兒子陳致中的競選造勢。

李錫錕表示，這次特別核准陳水扁參加陳致中競選活動的申請時，矯正署和中監也訂出了「不上台、不演講、不接受採訪、不談及政治」的四不原則。講句不客氣的，法務部其實已經對陳前總統「量身訂做、委曲求全、給予特權」了，陳前總統身為一個「高級受刑人」，實在也就應該而且必須接受這些最低限度的限制。

李錫錕指出，昨晚陳前總統顯然是故意挑戰紅線，正式違反合法合理的要求，站台助選去影響選舉與政治，根本完全不把法務部和中監放在眼裡，甚至可以說已經到了完全不顧司法威信的程度。他認為，到了這種局面，全國人民都會想要請問蔡總統和邱部長，「這是能被接受的嗎？如果這樣也行，還需要司法改革嗎？民進黨主政下的司法，還能獲得人民信任與尊重嗎？」

李錫錕陳水扁保外就醫
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