國民黨帽T受好評 柯志恩預告下月出新款

2018-03-18 10:32 中央社 台北18日電



前總統馬英九穿著印有KMT字樣的帽T跑行程，讓這件帽T詢問度不斷飆高，發想這款服飾的中國國民黨立委柯志恩今天預告，下個月將發表新款的短袖T恤與POLO衫。

馬英九近日出席許多活動，都穿著KMT帽T，引起許多民眾詢問要去哪裡買。而在立法院，也可看見不少國民黨立委穿著這件衣服在委員會中質詢官員，或是召開記者會。

隨著季節轉換，氣溫逐漸升高，國民黨立法院黨團15日為備戰立法院教育及文化委員會核二2號機再轉報告，以及衛環委員會排審的空污法，不少立委就穿著新推出的短袖T恤迎戰。

發想服飾設計的柯志恩在接受中央社記者訪問時表示，當初是為了籌措國民黨婦女部志工的茶水費才有了這個想法，但沒想到得到那麼好的回響，甚至連馬英九都打電話給她，告訴她可以再製作何種樣式，提供給更多的年齡層穿。

柯志恩說，馬英九建議她，可以製作POLO衫的類型，因為老人家較不喜歡穿圓領T恤，若是POLO衫會有更多人喜歡。因此，4月3日會再發表新的短袖T恤，共5個顏色，以及馬英九特別推薦的POLO衫樣式，並在當天邀請國民黨立委的小孩或太太來走秀。

柯志恩也說，她是有意朝品牌化去發展，但最重要的還是要有人願意穿；也許很多年輕人不討厭KMT，但仍有距離感，不太能接受衣服上有個大大的KMT字樣，所以她打算設計將KMT字樣縮小，並把圖樣放在袖口，不要放在胸前，用時尚的方法去呈現。

柯志恩表示，未來也會製作雨傘、襪子等相關商品，而她要做出的就是好的品質與時尚。她說，不管大家要如何定位KMT都無所謂，只要願意將這3個字穿在身上，就覺得她的目標達到了。

國民黨立委許淑華也常穿著KMT帽T出現在立法院中，她說，這件帽T質感不錯，穿上後看起來更年輕了，她蠻愛穿的；而樣式也頗受鄉親喜愛，這幾天有不少人詢問可以在哪買到，期待黨團能將KMT這個標誌品牌化，製作出包括襯衫、長褲、包包等商品。