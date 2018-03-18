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台旅法生效 中共外交部：已對美提出嚴正交涉

2018-03-18 00:04聯合報 記者林宸誼╱即時報導

美國總統川普簽署台灣旅行法，立法正式生效，台美高層官員互訪解禁。中共外交部17日晚間在官網發布「發言人陸慷答記者問」，表示對美方簽署台灣旅行法堅決反對，並已向美方提出嚴正交涉。

回答指出，該案有關條款儘管沒有法律約束力，但嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，向台獨分裂勢力發出了嚴重錯誤信號。

回答表示對此堅決反對。中方敦促美方糾正錯誤，停止美台官方往來和提升實質關係，慎重妥善處理涉台問題，以免對中美關係和台海地區和平穩定造成嚴重損害。

中共外交部官網截圖
中共外交部官網截圖
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中共外交部發言人陸慷。中共外交部
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台灣旅行法台獨
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