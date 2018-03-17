首獎不再從缺《陳澄波密碼》獲台灣歷史小說獎120萬

2018-03-17 23:18 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



新台灣和平基金會主辦的第3屆台灣歷史小說獎，今天揭曉得獎名單並舉行頒獎典禮。金鐘編導柯宗明以《陳澄波密碼》脫穎而出，成為台灣歷史小說獎第1位首獎得主，獲新台幣120萬元獎金。

台灣歷史小說獎首獎可獲120萬元獎金，號稱目前國內文學獎最高金額，但前兩屆的首獎都從缺，今年是第1次頒出首獎120萬元獎金。此外，影視編劇張英珉以《阿香》獲得佳作，獎金30萬元。

本屆台灣歷史小說獎，共募集到９件作品，經過4個月、4階段的匿名審查，選出首獎1件與佳作1件。評審包括知名學者與作家李敏勇、宋澤萊、吳念真、平路、戴寶村、甘耀明等14人。

主辦單位表示，《陳澄波密碼》透過男女主角查訪陳澄波的畫作，帶出當時代台灣美術史，與台灣人的認同問題。

柯宗明發表感言指出，「台灣不缺小說，卻缺少我們自己來詮釋的歷史」。由於他對陳澄波個人經歷的時代、政治氛圍、美術創作有極大興趣，因此決定寫出「我認為陳澄波經歷過的事情」；儘管小說泰半內容都是虛構，卻建立在有歷史可依據的背景。他只求能夠寫出陳澄波那一代畫家、文人及知識分子的遭遇，「明知有痛苦、卻願意承擔的那些英魂」。

《阿香》則是以一名助產士的視角，觀察台灣從日治到戰後的社會轉變，宛如台灣版「阿信」。

主辦單位新台灣和平基金會也宣告，第4屆台灣歷史小說獎開跑。活動簡章將於4月1日開放下載，並自今年9月1日起徵件。期望在首次頒出120萬獎金的激勵之下，能吸引到更多優秀的投稿作品。

總統府資政、新台灣和平基金會董事長辜寬敏今天主持頒獎，文化部長鄭麗君也出席致詞。辜寬敏表示，台灣歷史小說獎辦到第3屆，今年終於產生首獎，可說是最大的收穫。