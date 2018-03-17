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馬英九二訪花蓮 「簽名要比周美青小」

2018-03-17 23:55聯合報 記者王燕華／花蓮報導

前總統馬英九昨到花蓮市區商圈逛街，要提振買氣。 記者王燕華／翻攝
前總統馬英九昨到花蓮市區商圈逛街，要提振買氣。 記者王燕華／翻攝
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前總統馬英九短短兩周內兩度訪花蓮，前晚逛東大門夜市，昨天又起個大早健走、吃扁食、逛商圈，卯足全力當花蓮觀光推手。他說，花蓮的狀況正在改善，聽說旅宿住房率已提升到5成，相信很快就能恢復原本的繁華，因為花蓮的美麗沒有改變，危險期已過，希望更多人來花蓮。

前總統馬英九今天上午參觀花蓮松園別館，親切抱起小朋友合照。 記者王燕華／翻攝
前總統馬英九今天上午參觀花蓮松園別館，親切抱起小朋友合照。 記者王燕華／翻攝
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馬前總統昨天換上花蓮市公所為他準備的愛花蓮T恤，一早到太平洋公園參加市公所舉辦的健走活動，與市長魏嘉賢、立委徐榛蔚及在場逾3千民眾，一同緩步走到普照橋再折返，路線全長4.3公里。

健行完稍休息，他又到松園別館參觀，這裡是傳說中日本神風特攻隊執行任務前的住宿地點，馬英九細數神風特攻隊歷史，並說「戰爭不僅可怕，更是愚蠢」。

他也到故總統蔣經國曾7度光臨的知名店家大啖扁食，店內牆上掛著與蔣經國的合影照片，馬英九一聽到店家介紹，立即站起來仔細端詳。

前總統馬英九（右）昨與花蓮市長魏嘉賢到花蓮知名扁食店大啖小吃。 記者王燕華／攝影
前總統馬英九（右）昨與花蓮市長魏嘉賢到花蓮知名扁食店大啖小吃。 記者王燕華／攝影
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前總統馬英九（右）今天造訪花蓮知名扁食店，看到牆上掛有故總統蔣經國的照片，仔細端...
前總統馬英九（右）今天造訪花蓮知名扁食店，看到牆上掛有故總統蔣經國的照片，仔細端詳。 記者王燕華／攝影
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扁食店老闆拿出一張照片請馬簽名留念，他看到上面有馬嫂周美青6年前的簽名，開玩笑說「不能不簽」，還幽默地說「要簽小一點，（字）不能比老婆大」，展現馬氏幽默。

馬英九人氣旺，這次來花蓮所到之處都擠滿等著合照的人群。馬昨天表示，兩度來都逛東大門夜市，第一次花3小時，前晚花4小時，還是有85攤沒逛到，下次不來不行，預告還可能3訪花蓮。

前總統馬英九（左3）所到之處，都有大批民眾爭相跟他合照。 記者王燕華／攝影
前總統馬英九（左3）所到之處，都有大批民眾爭相跟他合照。 記者王燕華／攝影
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馬英九蔣經國健走
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