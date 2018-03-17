台灣歷史小說獎第一個首獎 陳澄波密碼

2018-03-17 21:47 中央社 台北17日電



台灣歷史小說獎今年邁入第三屆，直到今年才頒出第一位首獎得主。以「陳澄波密碼」作品獲得首獎的作者柯宗明說，台灣不缺小說，缺台灣歷史，尤其是台灣人自己詮釋的歷史。

由新台灣和平基金會主辦的台灣歷史小說獎，今年進入第三年，前兩屆首獎從缺。今年入圍的4件作品包括詹明儒的「藍色三角湧：被篝火焚身的山靈」、柯宗明的「陳澄波密碼」、明毓屏的「送子鳥」和張英珉的「阿香」。

這次決審的評審包括中央廣播電台董事長平路、知名導演吳念真、作家宋澤萊、知名詩人李敏勇和政大台灣文學研究所所長范銘如。評審認為，入圍作品有的企圖心強，但疏於人物描寫，不易閱讀；有的著眼個人故事，歷史感卻相對薄弱。

最後由「陳澄波密碼」和「阿香」分別奪得首獎與佳作。評審認為，前者對時代感和個人感的比例拿捏巧妙，以修復陳澄波畫作而展開政治歷史推理，談到台灣歷史中身分選擇的困境與文化衝突，經評審決議獲得台灣歷史小說獎開設以來的首個首獎，獎金新台幣120萬元。

柯宗明發表得獎感言時說，台灣不缺小說，缺歷史，尤其是自己詮釋的歷史。他的小說絕大多數是虛構，但建立在歷史依據的背景下。他希望寫出那代畫家、文人與知識分子，面臨政權轉換，不同時代所遭遇的一切，「我認為他們不是受害者，是英魂，明知有痛苦，但願意勇敢承擔一切痛苦。」

新台灣和平基金會說明前2屆首獎從缺的原因，評審認為，第一屆雖然入圍作品精彩，掌握歷史情節與背景，但文學感相對失衡，小說藝術性有待加強；第二屆從缺原因，則是認為入選作品在結合史料與小說感的雙重要素上，無作品能均衡兼顧。

新台灣和平基金會董事長辜寬敏、文化部長鄭麗君等人今天下午出席頒獎典禮。辜寬敏說，台灣歷史是一部很艱難的歷史，透過歷史小說，可讓社會了解，台灣的祖先是怎樣忍耐打拚，用性命爭取台灣的自主性和主權，才有今日的台灣。

鄭麗君也指出，說故事是重新認識歷史最好的方式，發展文化要從歷史扎根做起，「唯有我們認識自己，世界才會認識我們。」