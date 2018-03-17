親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
川普簽署台旅法
深澳電廠案過關
政院因應陸惠台
藍綠各黨拚選戰
扁幫陳致中站台
北農休市生風波
政治
軍事
綜合

中國將禁「社會信用」太低的民眾搭乘火車、飛機

台灣歷史小說獎第一個首獎 陳澄波密碼

2018-03-17 21:47中央社 台北17日電

台灣歷史小說獎今年邁入第三屆，直到今年才頒出第一位首獎得主。以「陳澄波密碼」作品獲得首獎的作者柯宗明說，台灣不缺小說，缺台灣歷史，尤其是台灣人自己詮釋的歷史。

由新台灣和平基金會主辦的台灣歷史小說獎，今年進入第三年，前兩屆首獎從缺。今年入圍的4件作品包括詹明儒的「藍色三角湧：被篝火焚身的山靈」、柯宗明的「陳澄波密碼」、明毓屏的「送子鳥」和張英珉的「阿香」。

這次決審的評審包括中央廣播電台董事長平路、知名導演吳念真、作家宋澤萊、知名詩人李敏勇和政大台灣文學研究所所長范銘如。評審認為，入圍作品有的企圖心強，但疏於人物描寫，不易閱讀；有的著眼個人故事，歷史感卻相對薄弱。

最後由「陳澄波密碼」和「阿香」分別奪得首獎與佳作。評審認為，前者對時代感和個人感的比例拿捏巧妙，以修復陳澄波畫作而展開政治歷史推理，談到台灣歷史中身分選擇的困境與文化衝突，經評審決議獲得台灣歷史小說獎開設以來的首個首獎，獎金新台幣120萬元。

柯宗明發表得獎感言時說，台灣不缺小說，缺歷史，尤其是自己詮釋的歷史。他的小說絕大多數是虛構，但建立在歷史依據的背景下。他希望寫出那代畫家、文人與知識分子，面臨政權轉換，不同時代所遭遇的一切，「我認為他們不是受害者，是英魂，明知有痛苦，但願意勇敢承擔一切痛苦。」

新台灣和平基金會說明前2屆首獎從缺的原因，評審認為，第一屆雖然入圍作品精彩，掌握歷史情節與背景，但文學感相對失衡，小說藝術性有待加強；第二屆從缺原因，則是認為入選作品在結合史料與小說感的雙重要素上，無作品能均衡兼顧。

新台灣和平基金會董事長辜寬敏、文化部長鄭麗君等人今天下午出席頒獎典禮。辜寬敏說，台灣歷史是一部很艱難的歷史，透過歷史小說，可讓社會了解，台灣的祖先是怎樣忍耐打拚，用性命爭取台灣的自主性和主權，才有今日的台灣。

鄭麗君也指出，說故事是重新認識歷史最好的方式，發展文化要從歷史扎根做起，「唯有我們認識自己，世界才會認識我們。」

辜寬敏鄭麗君
我的老天額 可以雙人出國去東京 因為______________同行免費送！

相關新聞

柯建銘悼念林錦芳 不捨她因司法院副院長提名遭攻擊

2018-03-17 19:38

【重磅快評】從蘇花改禁行大客車看政府距離人民有多遠

2018-03-17 18:21

跟李登輝不同調 北市長選舉 辜寬敏不挺柯文哲

2018-03-17 17:11

洪孟楷4月迎娶美嬌娘 未婚妻笑容甜似「蔡依珊」

2018-03-17 16:20

他說花蓮善款8億給業者 羅智強：賑災分藍綠果然人渣

2018-03-17 16:09

陳菊今率團訪美 應CSIS之邀專題演說

2018-03-17 15:25

野生馬英九十分鐘吃完扁食 與民眾合影花卅分鐘

2018-03-17 14:30

蔡正元批馬「薄情討好敵人」 徐巧芯反擊

2018-03-17 14:12

公投法修法後...暴增12項全國性公投案

2018-03-17 13:36

馬英九花蓮健走 笑稱「超他車要法辦」

2018-03-17 13:20

總統府調查閣員性騷擾 周玉蔻：他說自己不記得了

2018-03-17 11:17

「對敵人處處討好」 蔡正元怪馬刪軍人待遇、砍軍法

2018-03-17 11:14

北捷月票疑政策買票 梁文傑批柯P「擴大討好」

2018-03-17 10:37

川普簽署台灣旅行法 學者憂：台灣恐成夾心餅乾

2018-03-17 10:36

馬英九愛花蓮健走 冷笑話連發笑翻粉絲

2018-03-17 09:46

段宜康：民進黨平時勇猛 婚姻平權卻拖拖拉拉

2018-03-17 08:43

不只法院有「咪兔」 細數政壇的鹹豬手羅生門

2018-03-17 08:00

陳師孟指馬妨害司法 馬辦：別為辦而辦

2018-03-17 00:29

網友不信周玉蔻被閣員性騷擾 她籲勿審查受害者資格

2018-03-16 22:36

馬英九又到花蓮 東大門夜市「暴動」粉絲勸進再選一次

2018-03-16 21:32

呂秀蓮：應嚴格檢驗柯文哲市政

2018-03-16 21:11

政府無法解決缺電 李彥秀：只好搞一堆「正名」

2018-03-16 20:59

網友要買機票送陳為廷去北京 徐永明批：自High行為

2018-03-16 20:01

電價下月漲3% 國民黨罵：經濟部在打臉蔡英文？

2018-03-16 20:00

赴美演講民主之路 陳菊17日搭機啟程

2018-03-16 18:59

改革還是包庇性騷 苗博雅：蔡英文請以行動證明

2018-03-16 17:02

出席文大廣告畢業展 馬英九人氣超高

2018-03-16 17:02

陳師孟要查馬妨害司法 侯寬仁：還原事實是最好的公義

2018-03-16 16:59

祕書長為何懸缺？小英整編國安團隊的政治謀略

2018-03-12 09:23

「恐怖情人」柯Ｐ 已成小英國安問題

2018-03-07 16:05

有重量級人物選台北市長? 姚文智：我體重也蠻重的

2018-03-07 11:59

民進黨彰化市長初選民調 縣議員林世賢勝出

2018-02-27 10:30

危險老屋強制重建 建築師：都更藉口

2018-02-26 14:10
看更多

熱門文章

我要退錢！ 館長怒批花蓮善款8億補助業者 嗆「不捐了」

2018-03-17 09:31

川普簽台灣旅行法 陸媒：對美外交報復將會是全面的

2018-03-17 07:06

馬英九愛花蓮健走 冷笑話連發笑翻粉絲

2018-03-17 09:46

野生馬英九十分鐘吃完扁食 與民眾合影花卅分鐘

2018-03-17 14:30

他說花蓮善款8億給業者 羅智強：賑災分藍綠果然人渣

2018-03-17 16:09

川普簽了台灣旅行法！ 鼓勵美台各層級官員互訪

2018-03-17 05:25

馬英九大啖扁食 簽名在周美青旁說要「簽小一點」

2018-03-17 18:48

吳音寧不動如山 孫大千：靠山究竟是誰？

2018-03-17 08:52

賴揆說深澳電廠用「乾淨的煤」 學者專家紛質疑

2018-03-16 23:41

陳水扁上台為陳致中加油 擁抱陳致中

2018-03-17 20:32

行政院八大政策 孫大千：強台還是誤台？

2018-03-17 10:37

洪孟楷4月迎娶美嬌娘 未婚妻笑容甜似「蔡依珊」

2018-03-17 16:20

深澳電廠爭議 呂秋遠：詹順貴無能為力

2018-03-17 07:07

走出洪案終無罪 沈威志復活代理陸軍司令部計畫處長

2018-03-17 09:50

蔡正元批馬「薄情討好敵人」 徐巧芯反擊

2018-03-17 14:12

深澳煤乾淨說被網友封「幹話王」 賴清德聽到了

2018-03-17 10:36

台灣旅行法生效 卜睿哲：對行政部門不具約束力

2018-03-17 06:36

總統府調查閣員性騷擾 周玉蔻：他說自己不記得了

2018-03-17 11:17

沒有室內煤倉…台電電廠露天堆煤 成嚴重汙染源

2018-03-17 00:29

川普簽了台灣旅行法 辜寬敏：美國知道「沒台灣不行」

2018-03-17 18:37

藍軍北市推誰？ 4人登記初選 2人將無黨參選

2018-03-17 00:49

跟李登輝不同調 北市長選舉 辜寬敏不挺柯文哲

2018-03-17 17:11

談燃煤電廠 周錫瑋：超超極限？ 超超蠢蛋！

2018-03-17 11:24

【重磅快評】從蘇花改禁行大客車看政府距離人民有多遠

2018-03-17 18:21

盼韓國瑜給交代 地方驚：高市那麼難選嗎？

2018-03-17 00:22

朱立倫打臉賴清德 「煤」沒有乾淨不乾凈

2018-03-17 09:58

不只法院有「咪兔」 細數政壇的鹹豬手羅生門

2018-03-17 08:00

賴清德「乾淨的煤」挨批是幹話 詹順貴緩頰

2018-03-17 14:42

扁參加陳致中造勢晚會 坐台下微笑聽演講

2018-03-17 19:42

新聞眼／強棒卻拒戰 藍營戰略失據

2018-03-17 00:27

台旅法生效 美前副國務卿建議川普蔡總統會面

2018-03-17 13:44

川普簽署台灣旅行法 學者憂：台灣恐成夾心餅乾

2018-03-17 10:36

川普簽台旅法 陸媒：對美外交報復是全面的

2018-03-17 13:16

台灣旅行法生效 蘇紫雲：美對兩岸傳遞訊號

2018-03-17 13:39

「對敵人處處討好」 蔡正元怪馬刪軍人待遇、砍軍法

2018-03-17 11:14

政二代參政 學者：小心「媽寶」標籤上身

2018-03-17 11:49

陸軍司令王信龍 低調赴多明尼加主持軍備援贈儀式

2018-03-17 10:16

陳師孟指馬妨害司法 馬辦：別為辦而辦

2018-03-17 00:29

鄭文燦：林口電廠汙染量 深澳電廠的一倍

2018-03-17 00:48

韓國瑜登記參選北市長？ 吳敦義：不妥

2018-03-17 14:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top