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藍指兩岸僵局花蓮受害深 綠回傷口撒鹽

2018-03-17 20:34中央社 花蓮縣17日電

民進黨發言人何孟樺。聯合報系記者陳慶徽／攝影
民進黨發言人何孟樺。聯合報系記者陳慶徽／攝影
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國民黨主席吳敦義今天說，民進黨執政後頗多民怨，其中兩岸僵局影響甚鉅，尤其花蓮是觀光大縣受害尤深。綠營回應，在全力協助重建花蓮之際，政治口水只是在花蓮民眾的傷口撒鹽。

民進黨發言人何孟樺說，震災期間，花蓮收到來自中國大陸及世界各國的諸多支援；北京市台辦並隨同家屬前來處理後續事宜。人道救援不受兩岸政治歧見的阻礙，「我方全力協助救災的作為各界有目共睹。吳敦義主席所謂『兩岸僵局讓花蓮受害更深』的政治口水，只是在花蓮民眾的傷口撒鹽」。

吳敦義下午出席國民黨花蓮縣黨部小組長授證典禮。他指出，民進黨執政一年多來，許多政策惹來民怨，包括一例一休、空污嚴重、年改不當、兩岸僵持等，其中兩岸的僵局影響觀光產業甚鉅，花蓮縣是觀光大縣，受害也特別深。

他說，國民黨把這一年多來給大家感受到的，包括一例一休的困擾、軍公教警消勞年金制度不合理、不公正的地方改正，並盼兩岸重新恢復和平穩定，花蓮的產業才能永續發展。

吳敦義授戰旗給國民黨提名縣長參選人徐榛蔚，徐榛蔚感謝吳敦義在0206震災後很快就前來花蓮關心，並號召企業與從政同志大力捐款投入賑災。她說，花蓮災後重建工作正積極進行，將努力振興花蓮觀光及各項產業，重建家園。

吳敦義國民黨民進黨
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