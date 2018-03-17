柯建銘悼念林錦芳 不捨她因司法院副院長提名遭攻擊

2018-03-17 19:38 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ╱即時報導



司法院前秘書長林錦芳日前病逝，享年68歲，昨天民進黨立法院黨團總召柯建銘參加告別式後，今天寫下千字文悼念。柯建銘回憶林錦芳被提名司法院副院長時遭外界攻擊，林婉辭提名後到辦公室找柯，柯原以準備好聽林訴說委屈，沒想到林是前來溝通「新北司法園區」與「華山園區」的預算，而談及己辱只言：「公道自在人心。」一訣就是永別。

柯建銘說，昨天走進告別式會場時，在悲傷靜肅中，正值秘書長先生黃慶東訴說過去夫妻一同打拚、相互扶持，到美國克難苦學，家庭、事業兩頭燒，一生努力、鶼鰈情深，聞之動容，追思影片中重現林前秘書長身影，有場景是在立法院備詢、也有在他個人辦公室溝通法案及預算，看了感慨萬千、百感交集，他除了高度肯定林錦芳勇於任事、戮力從公、善於溝通外，最為難過者，實為林驟然離去，與最後一年多身心受挫之不捨。

柯建銘回憶，2010年因正己專案，司法院賴英照突然去職，賴浩敏接任院長，林錦芳同年10月接任秘書長，是司法院史上首位女性秘書長，為期6年。這6年大多是國民黨執政期間，在林努力溝通之下，通過司法院法案共56案，是司法院有史以來通過最多法案的一段時間，如法官法、家事事件法、司法院組織法、法院組織法、公務員懲戒法、法律扶助法擴大範圍及門檻等。

柯建銘說，拖延近20年的「法官法」，林錦芳盡心盡力、不厭其煩地溝通，當時他深刻感受林的誠意及努力，而形成不幫林會過意不去的自責，2010年底又逢他父親過世，服喪期間往返台北、新竹，除在委員會發言外，大多時間亦在辦公室與林及司改會商討、溝通、協商，終在隔年7月於前立法院長王金平協力下三讀通過，如今算來亦6年多了，往事如昨、難忘。

柯建銘說，個人從政25年，當總召甚久，今回想最常到個人辦公室串門子的人，以林錦芳為第一人。每一法案預算案審查前、審查中，林總是帶著司法院各廳長之團隊，不厭其煩地說明，如今林俊益、張瓊文已貴為大法官，蔡彩貞為士林地院院長，許金釵為台中高行院長。林錦芳的特殊風格是優雅、俐落、堅持、耐煩、不慍不火，法案的溝通就是如此，因林錦芳要面對的不只立法院，還有與司法院常持不同意見甚而對立的法務部，三邊作戰，備極辛苦。

柯建銘也說，另更令人印象深刻是「頂新事件」後，配合刑法沒收新制、刑事訴訟法修正案，正式朝野協商10次，在他的辦公室與立委同仁及法務部協商亦10多次，朝野協商過程中，林錦芳與時任刑事廳長蔡彩貞「論戰」法務部陳明堂、蔡碧玉次長，雙方各有堅持，互不相讓，精彩絕倫，難得經典畫面，「堅毅」、「專業」一直寫在林錦芳自信的臉上，這一仗林的論點獲立法院支持。

柯建銘說，有道是「天道酬勤」，但「天道有時亦會缺席」，師法美國量刑準則，開啟國內相關研究的林錦芳在「量刑改革」最盡力，為回應2010白玫瑰上凱道提出建置「量刑資訊系統」以妨害性自主犯罪為研究對象的量刑改革，卻在被提名為司法院副院長時，被時代力量的黃國昌惡意攻擊抹黑為論文抄襲，操作民粹、推波助瀾，而自辭副院長提名，含辱而退，心中鬱悶之情，令人疼惜、不滿，是為至憾。

柯建銘感慨，他難忘林錦芳婉辭副院長提名後，到辦公室看他，他心中準備聽其訴怨被攻擊、抹黑之事，但驚訝的是已無職務在身的她，卻是來溝通說明「新北司法園區」與「華山園區」的預算，拜託他轉知行政院，而談及己辱只言：「公道自在人心。」

柯建銘說，這種有始有終的敬業精神，讓他想起過年前央行總裁彭淮南到我辦公室辭行，最後懇託所言：「央行就如我的生命、我的小孩，拜託柯總召仍一本初衷，以後好好照顧央行及新任楊總裁。」從政25年唯此兩人最為感動及敬佩。