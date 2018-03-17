跟李登輝不同調 北市長選舉 辜寬敏不挺柯文哲

2018-03-17 17:11 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



台北市長柯文哲尋求連任，傳出不久前曾拜會總統府資政辜寬敏、民進黨前主席姚嘉文等多位獨派大老。辜寬敏今天下午受訪表示，柯文哲大概一個月前來拜會。不過，對於前總統李登輝希望大家一起支持柯文哲，辜寬敏連說兩次「我不贊成」。

辜寬敏今天下午出席「新台灣和平基金會」舉辦的第3屆台灣歷史小說獎頒獎典禮，會後接受記者採訪。辜寬敏表示，柯文哲月前來訪時，也不好意思談選舉的事；但柯第一次來拜訪時，他就對柯說：「你這個人，大好大壞！自己要注意啦！」

辜寬敏忍不住批評，柯文哲很多事情都沒有解決，而且大家都在懷疑他是不是「大壞」？

關於台北市長選舉，前總統李登輝上周反問：「民進黨咁有人？」並認為柯文哲是醫生出身，能把台北市治理成這樣，他感覺不錯，還說柯文哲的支持度有56%，不輸給任何人，希望大家一起支持柯。

不過，辜寬敏今天說：「我不贊成！我不贊成！」記者追問，所以不支持柯文哲？辜先說：「我不關心啦！」但又表示，「如果問我支不支持（柯）？我不支持。」