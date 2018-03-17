洪孟楷4月迎娶美嬌娘 未婚妻笑容甜似「蔡依珊」

2018-03-17 16:20 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



黨發言人洪孟楷四月八日也將與交往兩年多，笑容神似國民黨中央委員連勝文妻子蔡依珊的執業律師蘇姓女友步上紅毯，兩人婚紗照也在聯合新聞網首度曝光。圖／洪孟楷提供 分享 facebook

最近國民黨喜事不斷，繼前總統馬英九辦公室發言人「松山鄧麗君」徐巧芯二月底出嫁，黨發言人洪孟楷四月八日也將與交往兩年多，笑容神似國民黨中央委員連勝文妻子蔡依珊的執業律師蘇姓女友步上紅毯，兩人婚紗照也在聯合新聞網首度曝光。

談到準另一半，洪孟楷表示，未婚妻是經朋友介紹交往，女方是執業快五年、專精工程法律的律師，但卻有著與職業刻板印象不同的甜姐兒型外貌，除蔡依珊外，也曾有人說長的像吳宗憲女兒Sandy。但洪說，不管像誰，對他而言「老婆最美」。

不過除了出色外貌，洪孟楷說，其實女方平實、知足個性，更是讓從小在政治圈長大的他深受吸引，也讓他燃起希望與未婚妻牽手一輩子想法，去年未婚妻生日當天順利求婚成功。

洪孟楷舉例，未婚妻是拉麵控，還因此加入臉書拉麵社團，兩人約會最常做的就是去品嘗臉友推薦的拉麵，一碗簡單拉麵就能讓她獲得如大餐一樣滿足。

但兩人交往期間，約會除了拉麵，還有甜食。洪孟楷說，未婚妻也愛吃甜點，有次兩人到新加坡旅遊，女方希望吃到當時還未引進台灣的lady M蛋糕，不捨女方要苦候，洪主動提包排隊讓未婚妻去附近逛，等隊伍快到才叫她回來，貼心舉動讓對方感動。

交往兩年多有吵過架嗎？洪孟楷笑說，他是務實的摩羯座，未婚妻是隨性的雙子座，所以要有事情同時惹怒兩人非常困難，遇意見不合，通常一方體諒就過去了。

至於未來生子計畫，洪孟楷笑說順其自然，雖然他很喜歡小孩，還最好是一男一女，不過還是得按部就班，未婚妻律師業務繁忙，他現在也要為黨備戰2018地方九合一大選在即，「現在最大心願是幫國民黨贏得年底各縣市選戰」。

洪孟楷說，就因為兩人都工作繁忙，這次婚紗照才全程棚拍，希望能從容一點；但拍攝當天洪還是帶著筆電到攝影棚處理公事、接聽媒體採訪電話，好在與未婚妻兩人默契十足，婚紗照順利甜美出爐。

那目前擔任國民黨發言人的角色，會不會讓另一半造成困擾？洪孟楷說，未婚妻與岳父母都很支持他的政治理念，尊重他現在的工作，有時在網路上看到關於他的新聞，岳母還會主動分享給未婚妻看。言下之意，頗有丈母娘看女婿、越看越有趣的味道。

黨發言人洪孟楷四月八日也將與交往兩年多，笑容神似國民黨中央委員連勝文妻子蔡依珊的執業律師蘇姓女友步上紅毯，兩人婚紗照也在聯合新聞網首度曝光。圖／洪孟楷提供 分享 facebook

黨發言人洪孟楷四月八日也將與交往兩年多，笑容神似國民黨中央委員連勝文妻子蔡依珊的執業律師蘇姓女友步上紅毯，兩人婚紗照也在聯合新聞網首度曝光。圖／洪孟楷提供 分享 facebook