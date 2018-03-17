陳菊今率團訪美 應CSIS之邀專題演說

2018-03-17 15:25 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



高雄市長陳菊今天下午率市府團隊赴美東，除考察高線公園、巴爾的摩、參訪311市民服務專線話務中心、將到911911紀念館獻花致意外，預計在美國當地時間3月20日發表演說，以「我的4000天與40年：台灣的民主之路」為題，從女性執政者觀點分享生命歷程及城市治理的永續政策，市府團預定25日返國。

高雄市政府表示，陳菊這場演講，是應美國戰略暨國際研究中心（CSIS）的邀請；美國戰略暨國際研究中心有一個以女性賦權為主題的系列演說計畫，邀請具專業及進步思維的女性領袖人物公開座談，陳菊3月20日的演說「我的4000天與40年：台灣的民主之路」，聚焦自身生命歷程，並分享擔任高雄市長期間致力城市轉型與永續發展的經驗。這場演講將透過

網路直播，直播網址為https://goo.gl/9re1Qv。

除了20日的公開演說，陳菊另將率領工務局、研考會、都發局、地政局、秘書處、新聞局等市政團隊在紐約、巴爾的摩考察拜會，希望汲取國外都市永續發展優良經驗為高雄注入更多活力；高市府團將於18日參訪高架舊鐵道活化變身後的高線公園（High Line Park），19日要前往紐約311市民服務專線話務中心（311 Call Center），交流高市1999市民服務專線的發展經驗。