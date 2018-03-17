太陽花學運將滿4週年 王金平籲審兩岸監督條例

2018-03-17 15:38 中央社 台北17日電



立法院前院長王金平。聯合報系記者王昭月／攝影 分享 facebook 太陽花學運明天滿4週年，前立法院長王金平今天表示，立法院應從速審議兩岸協議監督條例草案，立法院兩岸事務因應對策小組也應運作，督促行政部門審慎因應對岸提出31項措施。

民國103年3月18日，反黑箱海峽兩岸服務貿易協議民主陣線等民間團體在立法院外舉辦晚會，晚間9時突破立法院康園側門警力，衝入立法院占據議場，直到4月10日傍晚撤出立法院，歷時24天；學運期間，時任立法院長王金平4月6日前往議場探視學生，並發表聲明，兩岸協議監督條例草案完成立法前，不召集服貿相關黨團協商會議。

王金平受邀出席「洪鈞培文教基金會公益系列講座」，專題演講「立法效能，全民效法」時說，兩岸協議監督條例草案有6個版本，自民國106年3月23日在委員會審議後，至今未出委員會，希望不要再拖延。

6版本包括民主進步黨籍立法委員尤美女等擬具「兩岸協定締結條例草案」、時代力量立法院黨團擬具「我國與中華人民共和國締結協議處理條例草案」、中國國民黨籍立委江啟臣等擬具「台灣地區與大陸地區協議簽署監督條例草案」、親民黨團擬具「兩岸協議監督條例草案」、民進黨團擬具「兩岸訂定協議監督條例草案」，及國民黨籍立委黃昭順等擬具「台灣地區與大陸地區訂定協議處理及監督條例草案」。

此外，中國國務院台灣事務辦公室2月28日的例行記者會主動宣布31條措施，企圖吸引台灣企業、社團、藝文業等領域人士前往中國大陸發展；行政院副院長施俊吉昨天舉行記者會，提4方向8策略因應。

王金平表示，31條措施涵蓋金融、就業、教育、醫療與影視等多領域，可能會讓政府疲於奔命，立法院兩岸事務因應對策小組應正式運作，督促行政部門審慎因應。立法院兩岸事務因應對策小組曾因諸多因素停擺，現在應開始運作發揮功能。

至於近日物價議題，王金平表示，物價一直是國民心中牽掛的大事，立法院應儘速成立「物價問題調閱委員會」，從速找出物價波動癥結，監督政府適當處理。

王金平談及年金改革議題時則說，立法院須審慎審議軍人年改，現階段軍人年改如果無法與公教年改同步實施，軍人年改未完成前，可思考透過修法讓公教年改暫緩實施。

行政院長賴清德9日在立法院備詢前受訪表示，軍人年改維持7月1日與公教同步實施。（編輯：李明宗）