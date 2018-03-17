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磐石會長交接 副總統盼扮演領頭羊

2018-03-17 14:09中央社 台中17日電

副總統陳建仁今天在台灣磐石會會長交接典禮中說，希望磐石會在新任會長帶領下，能夠扮演領頭羊的角色，共創勞資雙贏，也讓磐石發光，點亮台灣，全世界都能看到台灣。

磐石會今天在台中長榮桂冠酒店舉行第20、21屆會長交接典禮，在台中市長林佳龍監交下，由偉詮電子公司董事長林錫銘將印信交給新任會長錩泰工業公司董事長張經金，陳副總統到場見證及致詞。

林佳龍表示，磐石會是由優秀企業家組成，一定要市長監交，代表一種接地氣，感受到「磐石發光，照亮台灣」，磐石會落在中台灣，鏈結在地，鏈結國際，會員都是上市櫃公司，都是台灣企業隱形冠軍，形成有競爭力的產業聚落，被稱為「大肚山黃金縱谷」，大家在自己產業上都有世界競爭力，是台灣之光，確實照亮台灣。

張經金接下會長後致詞表示，他在此提出3項建言，分別是一、政治要有轉型正義，經濟也需要轉型正義，消除寡占獨占，回歸自由經濟。二、台灣需要的是小國經濟，不是大國經濟，不要什麼都要做，浪費資源。三、西進、南進，不如精進，台灣需要更多的台積電和大立光，這是國安策略，當全世界都靠台灣提供零件，台灣的安危就是世界的安危。

副總統致詞表示，磐石會實際上是企業與政府之間很重要的橋梁，提供政府相關建議，例如大家所提出的投資五缺問題，在行政院長賴清德的卓越領導下，政府已盤點相關問題，而且研擬更具體的做法，相關部會也在年初全台各地舉辦說明會，相信經過雙向溝通，政府在落實政策時，能更精準地滿足企業的需要。

副總統並說，去年面臨一例一休不夠完善的問題，謝謝大家提供寶貴的意見，現在勞基法已經修正完成，希望未來磐石會在新會長帶領下，能夠扮演領頭羊的角色，共創勞資雙贏。

副總統指出，磐石會對台中的發展很重要，對台灣發展也很重要，政府存在就是要解決問題，幸虧有磐石會，除了自己的事業要打拚以外，也要為整體台灣產業的問題來發聲及建言，造福產業界，磐石會的努力，證明優良的產業能夠在台灣發光發熱。

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