陳菊掛心議員初選新人 出國前趕陪車隊掃街

2018-03-17 13:32 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



高雄市長陳菊（右）陪民進黨高雄市議員參選人、子弟兵許乃文車隊掃街拜票。記者楊濡嘉／攝影 分享 facebook 高雄市長陳菊今天下午出訪美國，今天上午仍排行程陪民進黨高雄市議員初選參選人黃偵琳、許乃文車隊掃街，希望這兩位初投入選舉的新世代能通過初選。

陳菊上午先陪在左營、楠梓區參選的黃偵琳掃街，再趕到南高雄陪在前鎮、小港參選的子弟兵許乃文掃街拜票，由於前總統陳水扁的兒子陳致中也在前鎮、小港參選，陳菊不忘替陳致中拉一下票。

陳菊說，民進黨高市議員初選民調抽到「籤王」19日將展開，是有議員初選的縣市中最早進行民調的城市，對新人來說比較辛苦，民進黨又很鼓勵年輕世代參與公共事務，所以她要替新人加油。

黃偵琳的父親黃昭星曾任高雄市議員，陳菊表示，她看著黃偵琳從小到大，相信黃為左營、楠梓服務的熱忱，希望左楠的選民給黃偵琳參選的機會。

對於許乃文，陳菊說，她今天下午就要前往美國參加美國智庫一個重要的演講，但是非常掛心前鎮小港地區新人有沒有機會；許乃文在高雄市政府服務長達10年以上，跟市府團隊並肩努力；民進黨在前鎮、小港是採多席次提名，參選的很多是老將，許乃文是新人，希望許乃文和陳致中都能代表新世代，都能在這次初選非常順利，她上午特別為許乃文加油，盼前鎮小港這些長輩鄉親給年輕的新人一個機會，大家接到電話，除了支持陳致中，也支持許乃文。