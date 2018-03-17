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公投法修法後...暴增12項全國性公投案

2018-03-17 13:36中央社 台北17日電

公民投票法修正後，提案門檻降低，1月至今已12個公投提案。部分已通過初審，準備進入連署階段，部分則須辦聽證會；中選會說，難預估是否有公投案可併11月24日地方選舉投票。

新修正的公投法今年1月公布施行，大幅降低提案、連署及通過門檻。修法前，全國性公民投票案提案門檻為最近一次總統、副總統選舉選舉人總數（1878萬2991人）千分之5的9萬3915人，修法後降為萬分之一的1879人；連署門檻也從最近一次總統、副總統選舉選舉人總數5%的93萬9150人降為1.5%的28萬1745人。

修法前，全國性公投通過門檻有「雙二一」規定（投票人數達全國投票權人總數1/2以上，且有效投票數超過1/2同意者），修法後改為有效同意票數多於不同意票，且有效同意票達投票權人總額1/4以上者即為通過。

過去成案的全國性公投僅6案，但修法後，截至目前為日止，中選會已收到12個全國性公投提案，平均約一個月近5案，提案相當踴躍，中選會業務量暴增。

12項提案中，有包括前行政院長陳(沖)領銜的「您同意修法使選民可以投反對票（負數票）嗎？一人還是只有一票，選民可以用其唯一選票表達反對某候選人應該是基本人權，贊成票扣除反對票後，淨贊成票較高者當選。」、前奧林匹克運動會選手紀政領銜的「你是否同意，以「台灣」（Taiwan）為全名申請參加所有國際運動賽事及2020年東京奧運？」

與同志婚姻有關的全國性公投提案則有「你是否同意婚姻應限定在一男一女的結合？」與「你是否同意在不改變婚姻定義是一男一女結合的前提下，以專法保障同性別之二人經營永久共同生活的權益？」等。

據中央選舉委員會資料，12案中，其中5案經初步審議通過，正準備進入連署階段，包括時代力量籍立法委員黃國昌領銜提案的「您是否同意，應廢止立法院於2018年1月10日三讀通過就勞動基準法相關條文之修正？」中選會已發文通知可領取連署表格，第二階段的連署門檻為28萬1745人。

另有5案經中選會審議，認為有舉行聽證必要。據公投法規定，如果有非全國性公投適用事項、提案內容不能了解提案真意或非一案一事項情形，應先舉行聽證會，釐清相關爭點並協助提案人做必要補正。

中選會主委陳英鈐受訪表示，聽證會原則上舉辦一次，有需要會加開。提案如果需補正，會讓提案人補正。中選會作為全國性公投主管機關，角色是輔助，不是阻擋。

陳英鈐說，現代直接民主全球論壇（Global Forumon Modern Direct Democracy）主席考夫曼（BrunoKaufmann）日前到中選會演講，分享瑞士公投體制。

陳英鈐說，國外政府單位有專門的人負責寫公投提案主文與理由，寫得相當精確，提升公投提案效率，而在瑞士，從提案到成案投票，一般至少需2年，很重視辯論，這是成熟公民表現。

依公投法，一旦公投成案，要在一到6個月內投票，期間內如果有全國性選舉，應與選舉同日舉行。目前的公投提案是否來得及與11月24日地方選舉合併投票？陳英鈐說，很難預估。

公投流程包括提案和連署階段都順利完成後，中選會公告公投案成立，接著還要辦至少5場的發表會或辯論會。

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