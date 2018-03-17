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中監准扁參加陳致中造勢晚會 陳菊：這是好事

2018-03-17 12:46聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

台中監獄有條件同意保外醫治的前總統陳水扁今晚參加兒子陳致中的造勢晚會，高雄市長陳...
台中監獄有條件同意保外醫治的前總統陳水扁今晚參加兒子陳致中的造勢晚會，高雄市長陳菊（左）認為這是好事。右：立委賴瑞隆。記者楊濡嘉／攝影
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台中監獄有條件同意保外醫治的前總統陳水扁今晚參加兒子陳致中的造勢晚會，高雄市長陳菊認為這是好事。

陳致中在高雄市前鎮、小港區參選民進黨高市議員初選，今晚要在前鎮區舉辦造勢晚會，陳水扁15日向台中監獄申請今晚前往參加，台中監獄要求扁遵守「不談及政治」、「不演講」、「不上台」、「不接受媒體採訪」的原則，昨天同意扁前往。

陳菊今天陪也在前鎮、小港參加民進黨高雄市議員初選的參選人許乃文掃街，對於中監同意扁參加陳致中造勢晚會之事表示肯定。

她說，對於陳水扁問題，她的立場都一致，認為那不只是法律問題，也是政治問題，所以儘量用更多的和解、更多的理解和更多的寬容去處理；昨天有議員在議會問到中監是否准扁參加陳致中造勢晚會的問題，她表示支持，也期盼台中監獄同意，現在台中監獄能同意，她覺得是好事。

【中央社／高雄17日電】

台中監獄准許保外就醫的前總統陳水扁出席兒子陳致中參選市議員造勢晚會，陳致中今天面對媒體追問父親將以何種形式站台，始終未正面回應，僅說，謝謝父親出席鼓勵自己兒子。

民進黨高市議員黨內初選民調倒數計時，陳致中今晚將在高市前鎮區憲德宮舉辦「溫暖挺正義．致中挺其邁」造勢晚會，陳水扁昨天獲中監允許出席，但須遵守四不原則，不上台、不演講、不接受採訪、不談及政治。

民進黨高雄市長參選人陳其邁今天上午陪同陳致中掃街拜票，面對媒體追問「阿扁會用什麼方式輔選」，陳致中始終未鬆口，他說，「謝謝父親出席鼓勵自己兒子，也感謝陳其邁將到場力挺」。他會用10年磨一劍精神，繼續用謙卑態度，以實際服務及行動報答鄉親父老。

陳其邁則表示，陳致中在小港、前鎮區深耕多年，一直沒有中斷，上次議員選舉過程受到市民肯定，這次捲土重來。他基於鼓勵年輕人為地方服務，前來輔選，希望陳致中能在初選順利過關，爭取更多為民服務的機會。

陳其邁昨天也幫前鎮、小港選區的議員初選參選人許乃文掃街拜票，陳其邁受訪說，只要有心為地方服務，表現優秀，他都會大力輔選，不分派系。

陳致中陳水扁
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