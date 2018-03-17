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王金平卸任院長當立委 想看新國會運作

2018-03-17 12:27中央社 台北17日電

前立法院長、國民黨籍立委王金平今天表示，他在第9屆立委選舉結果揭曉時就知道不能續...
前立法院長、國民黨籍立委王金平今天表示，他在第9屆立委選舉結果揭曉時就知道不能續任立法院長，他留在立法院擔任立委，是想看新國會怎麼運作，並繼續為國家、民眾服務。記者劉學聖／攝影
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立法院長、國民黨籍立委王金平今天表示，他在第9屆立委選舉結果揭曉時就知道不能續任立法院長，他留在立法院擔任立委，是想看新國會怎麼運作，並繼續為國家、民眾服務。

王金平上午受邀出席「洪鈞培文教基金會公益系列講座」，進行「立法效能，全民效法」的專題演講。

王金平表示，他在第9屆立委選舉結果揭曉時，就已經知道自己不能續任立法院長，但他還是依然到立法院報到。儘管角色扮演與過去不同，他還是一本初心，為國家社會、人民貢獻。

王金平舉前英國首相邱吉爾為例。他說，帶領英國贏得二戰的邱吉爾在80歲高齡時辭去首相一職，但仍然履行英國下議院議員的職責，直到以89歲高齡正式退休。

王金平表示，邱吉爾在辭去首相時，當時有人問邱吉爾何必再當議員，邱吉爾說想留下來看看別人會怎麼做。

王金平說，他在這裡也告訴大家，他之所以仍然留在立法院擔任立委，就是要看看新國會會是怎麼運作，並繼續為國家與民眾服務。

王金平表示，雖然他已經不是立法院長，但他仍建議立法院的同仁，「國會立法需要王道精神」。他說，若每位立委都能夠守中道以問政、行正道拚經濟、求公道為社會，相信立法院必然贏得人民的喝采。

立法院王金平
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